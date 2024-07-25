凱米未影響供水！翡翠原水管立功　她替柯文哲抱屈：老是被罵沒政績

▲柯文哲2019年出席翡翠原水管工程開挖進洞儀式。（資料圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

因應凱米颱風，台北市自來水事業處於23日啟用今年6月完工通水的翡翠水庫原水管，24日下午因南勢溪上游降雨造成水濁度上升，累積取用180萬噸的水量，台北市長蔣萬安25日也說幸好有完工啟用。前台北市政府發言人陳智菡傍晚替前台北市長柯文哲抱屈，認為柯老是被攻擊「沒政績」，但翡翠原水管是2021年柯任內貫通，當時「口罩遮住了他的表情，但我相信他是開心的」。

陳智菡25日傍晚於臉書發文表示，短時瞬間強降雨，考驗的是城市的排水與耐受力，電力與飲用水也必須穩定供應，否則將釀成市民生活不便與更大災情，稍早看到媒體採訪蔣萬安，蔣說這次強風大雨，導致南勢溪濁度飆高，幸好「翡翠水庫原水管工程」完工啟用，才不致影響台北的供水。

陳智菡提及，「翡翠原水管工程」緣起於2015年8月，當時強颱蘇迪勒襲台，造成新店溪的上游南勢溪土石崩塌、泥沙暴增，原水濁度飆高到將近四萬度，淨水場無法負荷，癱瘓了下游淨水場的處理能力，大台北地區無水可用。

陳智菡指出，當時柯文哲帶著市府團隊走過土石坍方處、詢問許多相關專家意見，確認南勢溪水土保持不佳，必須從根本解決水處理的問題，因此他馬上著手積極推動翡翠原水管工程，以「輸水隧道」方式，直接取用北勢溪水源到淨水場，釜底抽薪。

▲前台北市長柯文哲2019年9月29日主持翡翠原水管工程翡翠段隧道貫通儀式。（圖／台北市政府提供）

陳智菡說明，翡翠原水管隧道規劃全長約2.8公里，斷面內徑為4.5公尺，取水量達每日270萬噸，基於安全因素及降低對環境衝擊，施工工法捨棄爆破鑽炸，又為縮短施工期，從翡翠段及龜山段2段隧道同時施工。在施工團隊日夜戮力趕工下，上游翡翠段隧道才終於在2021年9月29日貫通，其他艱困區域則直到2023年才全線打通。

陳智菡稱，2021年9月貫通典禮，自己也隨同柯文哲到了翡翠水庫，在悶熱的隧道裡，與辛苦的工程人員一起慶祝，並想像著未來乾淨水源可直接透過專管送到淨水場，不被颱風、強降雨影響供水，讓大台北地區600萬人的用水獲得保障，「站在柯P旁邊，雖然在原水管裡煙塵瀰漫，口罩遮住了他的表情，但我相信他是開心的」。

最後，陳智菡認為，雖然原水管啟用剪綵不在柯文哲的任內、雖然柯文哲老是被攻擊沒有政績，但柯確實非常用心、用力的做了很多該做的事，增加了台北市的韌性、讓老城更新，「我相信也希望，更多市民都和我一樣，對這一切瞭然於心，能明白許多對他的攻擊，實在不盡公平」。