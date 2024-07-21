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社會 社會焦點 保障人權

女大生遭繼兄性侵隱忍13年　看到呂秋遠臉書終於勇敢提告

▲▼女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

▲女大生遭繼兄性侵，擔心說出會造成家庭劇變，隱忍長達13年，直到看見律師呂秋遠的文章...（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

雲林一名女大生多年前遭同父異母的繼兄性侵，心想家醜不外揚，隱忍長達13年，直到看見律師呂秋遠在臉書鼓勵性侵被害人勇敢發聲，才鼓起勇氣提出告訴。雲林地院一審依強制性交罪判處4年9個月徒刑，繼兄不服上訴，台南高分院審理後認為一審認事用法及量刑均無不當，於本月駁回上訴。

根據判決書，女子指出，她案發時還在讀大學，寒暑假會回雲林老家居住，跟繼兄關係互動不好也不壞，很少聊天。不過，最令她厭惡的是，繼兄酒後都會說一些很奇怪的話，一直把話題帶到性事方面，例如問她有沒有性幻想，甚至炫耀曾跟媽媽發生過關係。另外，繼兄酒後常常粗魯罵髒話，有時還會威嚇身邊小弟跟朋友。

女子回憶，案發當天，繼兄酒後從2樓房間門口喊她名字，說有事要跟她講，她沒有多想，直接走到對方房門口，怎料卻被直接拉進房內、壓在床上。當下她驚駭質問「你要幹嘛」，過程中不停反抗，但仍遭繼兄性侵得逞。

隔天，女子身心受創離家出走。繼母追問得知後，氣憤斥責兒子，而男方也下跪承認此事，承諾未來不會再犯。之後，女子休學長達一年，不希望任何人知道此事，也認為家醜不可外揚，多年來一直隱忍，將此事埋在心中，直到在臉書看到呂秋遠發文鼓勵性侵受害者發聲，她才終於在2022年報案。

繼兄則辯稱，雙方曾互訴好感，是合意發生性行為，否則女方為何會繼續和他同住一屋簷下，甚至經常見面、同桌吃飯？再者，如果女方真的厭惡、害怕男方，案發當晚又為何會敢走向男方房間？顯然與常情不符。

對此，心理師證稱，女子起初晤談時不太願意提到「哥哥」一詞，甚至無法談下去，只能使用代稱，直到經過多次晤談，才稍微能談到被性侵的事，但情緒上仍是淡漠、解離的狀態，隨著諮商關係逐漸穩固，到後來有比較多生氣、難過、不諒解的情緒，這是創傷個案比較常見的反應。

法官審理時指出，被害女子當時有男友，離家出走就是住到男友台北的住處，若是兩情相悅發生關係，當時又為何要離家出走？何況母親也證稱兄妹倆不會太親密，也無肢體接觸。其次，如果是合意性交，被害女子為何要告訴母親？被告又為何要「保證」不會再犯？因此被告說法不足採信。

法官認為，儘管被害女子事後仍出席被告在場的家庭聚餐，但性侵受害人在受害後的反應本就不一，尤其是「熟識者性侵」的類型中，被害人可能一時之間不知所措，未能機敏應變，或顧慮到其他因素，和加害人表面上維持一如往常的關係，相關學理實證研究已汗牛充棟，若強調被害人與加害人之相處狀況，據以質疑被害人不合理處，無異自陷於「完美被害人」的迷思中。

台南高分院合議庭認為，基於上述種種，一審依強制性交罪判處4年9月，認事用法及量刑均無不當，應予維持，然被告上訴否認犯罪，並以前開情詞指摘原判決不當，並無理由，因此於本月11日駁回。全案仍可上訴。

 
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