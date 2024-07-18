台鐵公司化上半年營收逾157億元　董座：增內部文康體育活動

▲台鐵公司董事長杜微。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司化上半年成績單出爐，今年1月到6月營收高達157.93億元，較去年同期成長6.72%，台鐵公司表示，未來除將達成「確保安全、提升服務、永續經營、幸福企業」目標外，將再增加內部各項文康及體育活動，為永續經營努力。

台鐵公司今(18日)在台南成功大學羽球館舉辦第一屆羽球錦標賽，超過300位選手參與，台鐵公司董事長杜微表示，台鐵公司今年上半年1月至6月營業收入達157.93億元，較去年同期增加9.95億，成長6.72%，扣除折舊後的支出較預算數樽節8.18億元。

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此外，今年上半年客運上車人數每日平均64.99萬人，較去年58.06萬人成長11.93%。客運收入每日平均5014萬元，較去年4670萬元成長7.36%。另附業收入4.16億元，也較去年同期增加0.64億元，成長18.18%。

台鐵公司表示，台鐵全公司上下有充分信心，可以持續拓展業務效能，達成「確保安全、提升服務、永續經營、幸福企業」目標。未來將再增加內部各項文康及體育活動，使員工有更好休閒活動，強健體魄，舒緩身心，凝聚團結，替台鐵注入活力，共同為永續經營努力。