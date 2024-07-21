24歲大胃王暴斃！「極限吃播」前身材曝光　父母曾勸阻：別再吃了

▲女直播主潘曉婷因挑戰「極限吃播」，在直播中猝死。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

大陸一名年僅24歲的女直播主因為追求打賞和觀眾的掌聲，不斷挑戰「極限吃播」，不僅每日進食近10小時，往往一次更吃下十數乃至於數十公斤的食物。最終在直播中因為血管畸形導致的急性心臟驟停猝死。屍檢報告指出，她的腹部已經嚴重變形，死前胃中還塞滿了未消化的食物。

綜合陸媒報導，潘曉婷原本只是一名普通的服務員，身材勻稱長相清秀，食量很小的她在看到同學劉琪通過吃播賺取了不菲收入後，決定效仿。起初，她在鏡頭前孤獨地吃著，觀眾寥寥。然而，隨著時間的推移，她逐漸收穫了一些固定粉絲，也開始能夠靠著直播拿到一定數量的打賞。

▲潘曉婷原本身材相當勻稱高挑。（圖／翻攝微博）

為了追求更高的關注與收入，潘曉婷開始嘗試各種挑戰人體極限的吃播挑戰，從傳她曾一天挑戰進食超過10個小時，也曾一次逼自己吃下近10公斤的食物。長期下來，極端的進食習慣嚴重摧毀了她的健康，原本體型還算正常的她，短短一年左右，體重胖到了近100公斤，這使得年僅24歲的她便罹患高血壓、高血糖、高血脂等各種老人病，還曾一度吃因為暴飲暴食造成胃出血住院。

潘曉婷的父母曾經忍不住勸說，「妳真的不能再這樣了，就算賺到再多錢又有甚麼用呢？你知道這樣對身體有多大傷害嗎？」潘曉婷聽完之後只是告訴父母：「放心吧，這點風險我能承受。」

最終，極端挑戰終究逾越了生理的極限，潘曉婷7月14日深夜，在租房進行吃播的過程中突然倒地，送醫後宣告不治，死因是因血管畸形導致的急性心臟驟停猝死。據屍檢報告顯示，潘曉婷的腹部已經嚴重變形，胃中還塞滿了未消化的食物。

▲長期的吃播生涯，摧毀了潘曉婷的健康。（圖／翻攝微博）

陸媒報導指出，潘曉婷死後，個人銀行帳戶中還有100多萬元人民幣（約新台幣450萬元）的存款，在24歲能累積下這個數額的財產，對大部分同齡人來說是非常驚人的成就。對於普遍月薪在3000元（約新台幣1.35萬元）到5000元（約新台幣2.25萬元）的大陸年輕人來說，這類極限吃播帶來的收入，往往拼命1個月可以賺取認真工作10年的薪水，也造成年輕人明知危險卻依然前仆後繼的狀況。

陸媒指出，近年來這類為了流量打賞而死的吃播主早已不是個案，過去品酒網紅「菲菲一杯酒」因為飲酒過度誘發心臟病死亡；酒類網紅「三千哥」在直播中和人賭鬥一次喝下4瓶高濃度白酒，隔日被朋友發現死亡；29歲的吃播網紅「泡泡龍」與19歲的吃播網紅「孫藝軒」同樣在2022年因為吃播去世。而在潘曉婷再次因為吃播而死後，中國網路上也掀起了關於網絡直播行業監管的反思討論，希望這樣的悲劇，不要一再發生。

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