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30-45歲有1／4焦慮或憂鬱　專家警示：疫情後遺症不容忽視

女子,女性,女生,上班族,崩潰,難過,憂鬱,壓力,短髮（示意圖／CFP）

▲衛福部統計顯示，國人常見精神疾患以焦慮和憂鬱為主，以30至45歲族群最普遍，約每4人就有1人有相關困擾。（示意圖／CFP）

記者潘姿吟／台北報導

世界衛生組織（WHO）已經宣示「心理健康是普世人權」，強調沒有心理健康，就沒有真正的健康。衛福部統計顯示，國人常見精神疾患以焦慮和憂鬱為主，以30至45歲族群最普遍，約每4人就有1人有相關困擾，精神科就醫率也從2016年的11.4%升至2022年的13.6%。精神科醫師臧鴻儒觀察，雖然台灣社會對心理健康的認知有所提升，但仍存在誤解和歧視。前中正大學教授黃世琤則警告，疫情餘波正以隱蔽方式持續影響我們的心理健康和生活品質，涵蓋人際、經濟和產業等多方面，但常被忽視。

疫情餘波：21世紀的黑死病「憂鬱症」加劇

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諮商心理師、前中正大學心理學系教授黃世琤指出，聯合國教科文組織曾將憂鬱症形容為「21世紀的黑死病」，而新冠疫情進一步加劇了這一趨勢，其影響幾乎難以逆轉。她觀察，新冠疫情不僅對全球公衛造成巨大衝擊，更為人類心理健康帶來前所未有的挑戰，影響範圍遠超生命安全本身。

「即使疫苗的出現減弱了病毒對人類生命的直接威脅，但疫情引發的心理健康問題並未隨之消退，」黃世琤解釋道，「這些變化對心理健康的影響遠遠超出了我們的想像。」她指出，在經濟層面，疫情引發的通貨膨脹、失業率攀升以及產業結構的劇烈調整，使許多人陷入財務困境。

▲▼諮商心理師、財團法人精神健康基金會董事長特助、前中正大學教授黃世琤。（圖／記者潘姿吟攝）

▲諮商心理師、前中正大學教授黃世琤觀察，新冠疫情對心理健康帶來前所未有的挑戰，影響範圍遠超生命安全本身。（圖／資料照）

雪上加霜的是產業環境的驟變。人工智慧（AI）技術的突飛猛進，讓不少人感到措手不及，擔憂自身的技能很快被新趨勢取代。同時，遠距教育和遠程工作模式雖在某些方面帶來便利，卻也使人際關係的建立和維護變得更加困難。黃世琤特別強調：「尤其是疫情期間的網課，實際上剝奪了人際關係的養成機會。畢竟，校園生活本就是培養人際關係的重要環境。」

「三明治世代」面臨嚴峻的多重壓力

在這樣的複雜環境下，黃世琤特別指出，30歲至退休年齡65歲間的「三明治世代」所承受的壓力尤為巨大。這個年齡段的群體面臨著多重挑戰，他們肩負照顧年邁父母和年幼子女的家庭責任，還必須在瞬息萬變的職場中不斷提升自己，保持競爭力。同時，應對日益嚴峻的經濟壓力，努力維持家庭的財務穩定。

黃世琤形容這群人的處境如「蠟燭三頭燒」，身心俱疲。這種多重壓力的疊加，嚴重影響個人的生活品質和身心健康，還可能對整個社會的穩定和發展產生深遠影響。因為這個群體是社會的中堅力量，他們的困境若得不到緩解，勢必會波及到社會的方方面面。

重大事件對心理健康的影響

精神科醫師臧鴻儒則表示，身心是相連的，只有滿足了基本的生理需求，才會有足夠能量去面對事件帶來的心理壓力。
臧鴻儒在說明心理健康問題時，首先界定了「重大事件」的概念，「我們的生活中難免會遇到一些重大事件，如：自然災害、意外事故、人際衝突等。這些突發的、非常規的事件，很有可能為生活帶來巨大的改變和衝擊。」這些事件具有不可預測性和不可控制性，突如其來又難以預測，因此容易打亂人們的心理平衡。

臧醫師解釋，在經歷重大事件後的短期內，人們可能會出現一連串的急性壓力反應。這些初期反應可能有焦慮不安、失眠困擾，以及注意力難以集中等症狀，通常會被視為正常的心理調適過程。

▲▼資深精神科醫師，失眠學校線上睡眠輔導平台創辦人臧鴻儒。（圖／失眠學校提供）

▲資深精神科醫師臧鴻儒認為，身心是相連的，只有滿足了基本的生理需求，才會有足夠能量去面對事件帶來的心理壓力。（圖／臧鴻儒提供）

然而，他特別警示，如果這些症狀得不到及時和適當的處理，可能會演變成更為嚴重的長期心理問題。例如，短期的睡眠困擾可能發展為慢性失眠；而持續的心理壓力則可能導致創傷後壓力疾患（PTSD）等更為複雜的心理障礙。這種從急性到慢性的轉變過程，凸顯了及時進行心理調適和尋求專業幫助的重要性。

應對策略：先照顧基本需求才進入情緒管理

面對重大事件帶來的心理影響，應該如何應對？臧醫師提出了幾點實用建議：

首先，照顧好基本生活需求至關重要。這包括充分飲水、攝取足夠的蛋白質與熱量、保證充足的睡眠等。臧醫師強調：「身心是相連的。基本的生理需求就像是基礎建設，只有當這些需求得到滿足，才有足夠的能量去應對事件帶來的心理壓力。」

其次，學會覺察和接納情緒變化。要留意壓力反應在自己身上的表現，如：注意力下降、失眠、焦慮、悲傷、易怒、無助感、行為退縮、食慾改變、情緒亢奮或倦怠等。重要的是接納這些反應的存在，而非壓抑或逃避它們。

最後，建立新的生活規律非常重要。重大事件往往會打亂原有的生活節奏，產生混亂和不確定感。這時，嘗試為自己建立一些新的日常規律，即使是很小的事情，如：每天固定時間散步或寫日記，都有助於重拾生活的控制感和穩定感。此外，保持規律的作息和運動習慣，能提升心理韌性，增強抵禦壓力的能力。

▲▼衛福部公布「15至45歲青壯世代心理健康支持方案」。（圖／記者張乃文攝）

▲衛福部19日公布「15至45歲青壯世代心理健康支持方案」，為15至45歲每人3次免費心理諮商。（圖／記者張乃文攝）

尋求支持與自我調適：維護心理健康的關鍵

臧醫師與黃世琤不約而同補充說，主動尋求社會支持是維護心理健康的關鍵。與信任的家人朋友傾訴內心的感受，如果感到難以啟齒，也可以尋求專業的心理諮商服務。可以在他人的支持和關懷中，更容易在事件中尋找意義，重新找到生活的方向。

除了社交支持，臧醫師強調學習壓力管理技巧的重要性，如：漸進性肌肉放鬆、冥想、深呼吸等方法，他認為對於緩解事件帶來的緊張焦慮很有幫助，而且，定期練習這些技巧可以幫助我們更好地觀察和管理情緒狀態，必要時，也可以尋求正念減壓等專業的心理訓練課程。

臧醫師還提到了適度轉移注意力的必要性。他警告說，應避免過度依賴追劇或滑手機等短暫的逃避方法，比較建議投入學習新技能、欣賞藝術作品等更具建設性的活動，讓大腦暫時從負面情緒中抽離，獲得喘息的機會，還能帶來個人成長和滿足感，對長期心理健康更有裨益。

▲▼ 營養師曝防掉髮5種食物 。（圖／示意圖／達志影像）

▲資深精神科醫師臧鴻儒指出，照顧好基本生活需求至關重要。這包括充分飲水、攝取足夠的蛋白質與熱量、保證充足的睡眠等。 。（圖／示意圖／達志影像）

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