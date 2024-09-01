9月第一周「最強運生肖」出爐　屬雞財運大贏家、屬馬貴人來了

▲本周屬雞與屬龍的人，在事業、財運、健康等方面運勢都相當不錯。（圖／記者周宸亘攝）

命理生肖專家曼樺老師分析，9月1日至9月7日十二生肖運勢，本周屬雞與屬龍的人，在事業、財運、健康等方面運勢都相當不錯，要好好把握機會。

本周事業運前三名

1.龍

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工作：本周運勢喜出望外，突然飆升，為第一名，感覺很爽。貴人前輩加持，工作進展氣勢如虹，團隊氣勢高漲。

2.蛇

工作：本周運勢向上攀升，為第二名，掌握優勢致勝先機，勿因暫時的限制有所影響，努力當下，格局放大放遠。

2.馬

工作：本周運勢持續看好，同為第二名。自從換了科技賽道之後，前途光明在望。職場有貴人提攜指導，行事順利，心情也特別好。

3.雞

工作：本周運勢澎湃，行動力強大，為第三名。積極工作的心態，加快工作節奏，驛馬星動，有出差洽公的機會。

本周財運前三名

1.雞

財運：本周財運豐沛，以時間，速度，好的服務來達成業績目標。服務業的朋友，是金錢收入的大贏家。

2.龍

財運：本周財運是團隊共同創造的，被老闆首次賦予重責大任，表現良好，辛苦加班，給予團隊購買美食宵夜，獲得好評。

3.猴

財運：本周財運呈現豐收的狀況，不過財來財去的情形也是嚴重。散戶股票市場的投資理財，必須多用心，多做功課。

本周愛情運前三名

1.蛇

愛情：愛情運甜蜜，與男友回到當年的中學母校，聽他述說風流往事，風景人事變化，但不變的是一顆愛他的心。

1.雞

愛情：單身者本周桃花大開，情場一路發，羨煞眾人。辦公室又有神祕送花者出現，讓你心裡小鹿亂撞。

2.龍

愛情：家庭運甜蜜，自從搬進新家，小夫妻享受難得的二人天地，雖不是錦衣玉食，卻也滿室生香，溫馨甜蜜一整晚。

3.馬

愛情：本周愛情運上升，霎那的桃花，短暫的戀情，讓你開心不已，但戀情能否持續，還必須互相誠懇對待。

本周健康運前三名

1.雞

健康：健康運不錯，難得假日山裡避暑，打禪，喝茶，焚香，好不愜意。真希望天天如此過著清心寡慾的生活。

2.龍

健康：健康運不錯，每天晚睡前固定的仰臥起坐，不僅能鍛練腹肌，不會大肚子，也增加心肺活動以及肌肉的拉伸。

3.蛇

健康：健康運不俗，與家人一起吃「無油輕食料理」，體會到健康才是最大的財富，要繼續推廣給好朋友。

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