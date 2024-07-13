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社會 社會焦點 保障人權

「為孩子好」請爸媽好好活著　心理師：察覺異狀適度關心接住他

▲近期有父母帶孩子輕生。（圖／資料照／記者陸運陞攝）

▲7月初，新北一名母親攜2女到碧潭輕生。（圖／資料照／記者陸運陞攝）

記者陳詩璧／台北報導

近期輕生案件中，有幾件是父母帶著子女尋短。心理師劉仲彬提到，許多父母會有這念頭，通常是不想讓孩子受苦，因此，面對類似個案時，要先同理對方的動機與處境，接著將家長的想法導向「不想讓孩子受苦，那就一起活下來解決痛苦」。另外，當有朋友或家人突然斷聯、脫離原有的朋友圈又或者變瘦和不注重外表，這些都是警訊，從關心和引導對方說出心事的方式，接住正在下墜的他們。

2024年1月，高雄發生一家五口燒炭輕生，同年5月，新北一名母親將2名子女悶死，7月新北一名母親與先生和公婆吵架，攜2女到碧潭輕生，7月9日新北一名父親殺死妻子後，再攜兒輕生。父母遇到狀況，選擇帶著孩子一起走。

▲▼2024年1月，高雄發生一家五口燒炭輕生，同年5月，新北一名母親將2名子女悶死，7月新北一名母親與先生公婆吵架，攜2女到碧潭輕生，7月9日新北一名父親殺死妻子後，再攜兒輕生。（圖／ETtoday資料照）

▲當父母遇到狀況想攜兒輕生，大多不想讓孩子獨留下來受苦。（圖／ETtoday資料照）

心理師劉仲彬從臨床個案來解析，當家長會想帶著小孩做傻事，通常是不想讓孩子受苦，因此，面對類似個案時，要先同理對方的動機與處境，接著將家長的想法導向「不想讓孩子受苦，那就一起活下來解決痛苦」。如果真的愛小孩，那就不能將他視為未來的累贅，而是生活的動力。將孩子當作生活的救命稻草，才有辦法面對問題、進而解決它，接住家長。

【當身邊的人出現以下狀況　請多關懷他】

劉仲彬提到，若有朋友、家人開始斷聯，和身邊的人減少接觸，又或者減少在社群出沒，身材突然變瘦、開始不注重外表，請多關心他們。突然脫離原有的朋友圈是警訊，想要關心的朋友也避免用「還好嗎、沒事吧？」先阻止朋友打回票，不要用無效問句，建議改用「你發生什麼事？」讓對方可以接話，慢慢說出心事，成為抒發的開始。

要減少一個人的輕生意念，通常先把問題找出來，才好找解法。劉仲彬說，問題可能是感情、經濟，也有可能是其他。當事人把腦中模糊的困擾具體化，也才會知道問題和想辦法解決，若是一直被模糊的哀愁困擾、纏著，反而讓事情更惡化。

當遇到經濟問題時，最重要的就是「討論解法」，藉由討論，才能讓困境得以轉圜，而不是抱著模糊的恐懼一了百了。由欠債開始，可以先釐清「債主是誰」，若是銀行，可以找銀行債務協商跟整合，若是地下錢莊逼債，建議直接報警。對債主而言，要錢比要命重要，只要能還款，都有協商空間。但如果命沒了，什麼也都沒了。還債初期會是痛苦的，但至少和孩子活了下來，而不是連長大的機會都沒有。當事件發生前，先理解當事人的困境，避免讓人覺得輕生可以解決一切。

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