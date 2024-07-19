日高官密訪台！　海巡署與日海保廳「斷交後首次」聯合訓練　

▲海巡署巡護9號曾參與多項救援任務，此次與日本海上保安廳共同實施聯合訓練。（圖／翻拍自海巡署網站）



記者王佩翊／編譯

日本海上保安廳和台灣海巡署18日同時出動巡邏艇在千葉縣房總半島海域展開聯合訓練。這是2個單位自1972年日台斷交以來，首次進行海上聯合訓練。此舉旨在透過加強雙方在海上保安方面的合作，應對中國在東海和南海持續的擴張行為。由於「台灣有事」的危機感持續增加中，目標將定期舉辦雙方聯合訓練。為此，海上保安廳更在6月初秘密派高官訪台協商。

根據《讀賣新聞》引述日台內部關係人士透露，台灣海巡署的巡邏艇「巡護9號」6月21日從高雄出發，參加了太平洋中西部公海上和日本一同展開針對非法漁業的國際性共同巡邏，並於7月10日至17日停靠在東京台場的碼頭，進行補給。

巡護9號7月18日與從橫濱港出發的日本海上保安廳搭載直升機的巡邏艇在房總半島南端及伊豆大島附近海域實施聯合訓練。雙方共同模擬海難救助，並通過資訊共享及分配搜索海域等訓練，提升相互合作的運用能力。

日本海上保安廳6月初曾派遣高層官員秘密訪台，並與5月才剛上任的台灣海巡署長張忠龍會面，加深雙方的交流。台灣海巡署的巡邏艇「巡護8號」2023年8月成為10年來首艘停靠東京灣的台灣巡邏艇。2017年12月，台日雙方的窗口機構共同簽署海難救助合作備忘錄，再次確認了海上保安廳與海巡署的相互合作。

另一方面，中國海警局已常態化「進入」日本主張的尖閣群島領海，而中國海警局更在5月下旬首度在台灣周邊實施陸海空聯合軍事演習，並在相關海域進行「執法巡視」等演習。在此期間，中國海警船在尖閣群島周遭以及台灣附近海域的活動也有頻頻增加的趨勢。

不僅如此，中國在包含日本最南端沖之鳥島在內的西太平洋海域，反覆實施海洋調查及軍事演習。6月中旬更在日本的延伸大陸棚「四國海盆海域」的西北部設置小型浮標。

▲日本海上保安廳、美國海岸防衛隊、南韓海洋警察廳曾在韓日之間國際水域聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）



針對中國的行動，各國海上保安機構也加強了合作。2023年6月，日本、美國和菲律賓在菲律賓北部外海首次展開聯合海上訓練。日本、美國和南韓6月也在日本海的舞鶴海域進行了首次聯合訓練。