宜蘭岳明國中小「22師生搭帆船環台」擱淺！船嚴重傾斜卡9小時

記者許權毅／台中報導

宜蘭縣岳明國中小舉行帆船環台活動，承租「光腳號」、「阿莫號」2艘大型帆船配有專業船長，15日7時許卻傳出擱淺意外，船長疑似不熟悉彰化海域航道，導致帆船卡在外海將近9小時，所幸海巡人員在案發當下趕緊將師生從光腳號接下，再接駁至阿莫號上，人員均安。

▲宜蘭岳明國中小承租光腳號帆船進行活動，船長疑似不熟悉彰化海域航道，昨日發生擱淺。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



宜蘭岳明國中小校長黃建榮表示，光腳號吃水3米深，崙尾灣水域較淺才擱淺，而船上教練師生共13人是平安，15日下午16時，漲潮後，人船脫困繼續澎湖馬公下個行程。

初步了解，宜蘭縣岳明國中小籌備多年，本月5日從宜蘭蘇澳港出發，一路逆時針環台一周，將會進行28天的旅程，航途長達1939公里。該計畫也會同時調查海漂垃圾等海洋有關議題，並且航程中會有多校響應活動，相比一般學校較為特殊。

該學校所承租的帆船為「阿莫號」、「光腳號」，船上均有專業船長、船員，均合乎規定。2艘船在14日19時許就航經中部海域，並且由海巡署艦隊第三（台中）海巡隊在旁戒護，不料15日7時許，帆船要進入彰化崙尾灣漁港進行補給時，光腳號擱淺在航道上，並且導致嚴重傾斜。

海巡署見狀，立刻出動PP-10080小艇救援，上午10時許將人員全數接駁離開，並送至阿莫號帆船。下午16時，光腳號因漲潮自行脫困，前往澎湖馬公接續行程。

海巡署表示，該名船長疑似不熟悉該區航道，才會導致擱淺，帆船受困時間約莫是一個潮汐的時長，大約9小時至12小時左右。