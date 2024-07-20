臺東縣青年發展中心正式揭牌　饒慶鈴盼成為青年交流基地

▲臺東縣青年發展中心正式揭牌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

為全面整合青年相關事務及協助青年發展，提供青年「跨世代參與、對話零距離」的支援平臺，臺東縣政府18日傍晚舉行「臺東縣青年發展中心」揭幕儀式，標誌著在青年事務發展上的重要里程碑。縣長饒慶鈴表示，青年發展中心的成立為縣內青年提供一個集交流、學習和創新於一體的平台，鼓勵年輕人投身社區議題和公共事務，並透過縣府各局處協助及輔導，針對青年關注的議題集思廣益，推動更多相關政策和計畫，讓青年在這片土地上發揮所長，同時為臺東的未來發展注入新的動力。

當日首先舉行青年事務發展委員會第二屆第一次委員會議，並由臺東縣長饒慶鈴為此屆20位青年代表頒發委員聘書，年齡層橫跨18至39歲，其中國立臺東高中學生張譽鐙為年紀最小的委員；接續前往縣府一樓進行青年發展中心揭幕儀式，由饒縣長主持，邀請臺東縣議長吳秀華、立法委員黃建賓、立法委員黃仁及立法委員陳瑩、各縣市青年局處代表及臺東縣第一、二屆青年事務發展委員等貴賓參與，共同見證此重要時刻。

饒慶鈴縣長提到，縣府於111年成立青年事務發展委員會，不僅為青年提供發聲的平台，更希望透過年輕人的智慧和熱情，讓臺東變得更美好，去年率青年團到嘉義、高雄、屏東等地參訪，學習外縣市與青年發展相關事務的運作與發展；而今日設立臺東縣青年發展中心，將提供多元化的活動和資源，涵蓋產業發展、文化共好、公共參與等各個方面，成為青年交流、會議、討論相關事務的基地，期盼增進青年的參與感和對地方事務的關心。

縣府民政處說明，今年已陸續辦理許多青年相關發展事務，包括「青年走讀」，邀請臺東青年一起熟悉地方文化，認識在地多元的創業環境、每集邀請各領域在地青年代表分享生活大小事的「青年東東嗆」Podcast節目，以及「青年暑期職場體驗」等活動，今年250個職缺補助名額全數額滿。未來縣府將持續支持青年發展中心的運作，並鼓勵青年積極參與地方議題，為臺東的發展貢獻一份力量。