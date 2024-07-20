煮菜不慎燒焦險釀大火　臺東消防局提醒：人離火熄

▲煮菜不慎燒焦險釀大火，住警器及時示警成功保命。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

臺東縣近幾個月來有幾起疑似因為民眾住家煮食不慎，造成屋內濃煙密布，臺東縣消防局表示，究其原因多為屋主於煮食時未確實關閉爐火即離開廚房，造成鍋具乾燒產生濃煙，多虧家中安裝住宅用火災警報器作響，屋主立即撥打119報案並關閉爐火，整起事件無人傷亡，沒有釀成更大的傷害。臺東縣消防局呼籲，民眾居家烹調應隨時注意用火及瓦斯的安全，務必謹記「人離火熄」口訣，避免造成災害。

根據臺東縣消防局112年度火災統計分析原因統計，建築物火災起火原因電氣發生最高，其次為爐火不慎，消防局強調離烹飪時須長時間離開廚房時務必將爐火關閉，否則將導致爐具空燒冒出濃煙，甚至引發嚴重火災事故。

臺東縣消防局建議烹調使用爐火注意事項：1、離開廚房前，一定要關掉瓦斯跟瓦斯爐。2、廚房裝定溫式的火災警報器。3、爐具旁不可放置雜物，如塑膠袋、紙類、油類等。4、抽油煙機和煙管容易堆積油垢造成燃燒，建議應定期清潔保養。5、烹調時要注意鍋子，不可以讓裡面的水乾掉。6、如果鍋子燒起來，要先蓋上蓋子，再關掉瓦斯爐跟瓦斯。

消防局呼籲廚房需安裝定溫型住宅用火災警報器，以防止因油煙發生誤報，並可在火災發生初期偵測高溫並發出警報，也建議選用具有熄火安全裝置及溫度感知功能之爐具，希望能提升民眾防火意識，做好防火準備，以降低人命財產損失。