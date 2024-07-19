熱氣球光雕音樂會2萬人嗨爆鹿野　宇宙人壓軸讚「臺東好棒」

▲2萬人嗨爆鹿野高台。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

2024臺灣國際熱氣球嘉年華光雕音樂會18日晚在臺東鹿野高台登場，逾2萬名遊客到場欣賞熱氣球光雕搭配無人機音樂演出，金曲樂團「宇宙人」讓現場氣氛越晚越嗨，並大力稱讚臺東熱氣球活動好棒、不容錯過。臺東縣政府表示，暑期觀光人潮回流，見證臺東觀光安好，歡迎全國球迷共同享受最健康、歡樂的熱氣球嘉年華活動。

18晚活動由臺東在地樂團「青春歌劇院」，透過原住民族美聲天籟的嗓音展開序幕，接續由蟬聯21年臺東傑出演藝團隊「天空舞集」帶來專業精彩的舞蹈表演，活動重頭戲由13顆熱氣球搭配500架無人機展演，伴隨熱氣球光雕音樂在臺東鹿野高台的夜空震撼演出，無人機排列出臺東天后宮媽祖球與三麗鷗人氣明星Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗喜拿、布丁狗、酷企鵝等圖案，最後在夜空中，再度出現暖身場光雕音樂會驚豔全場的QRcode條碼，參與民眾現場掃描，即可立即參加限定版熱氣球小球抽獎，壓軸演出則由成軍20週年金曲樂團宇宙人，以擅長的funk曲風音樂帶動現場氣氛，為活動帶來另一波高峰，現場民眾紛紛表示活動精采又超級值得。

臺東縣政府表示，2024臺灣國際熱氣球嘉年華從7月6日起至8月19日連續45天在臺東鹿野高台展演，歡迎球迷朋友把握時間前來鹿野高台共襄盛舉，同時臺東縣政府也特別提醒，每天上午5:30至7:00及下午17:00 至18:30兩個時段不僅可以看到來自國內外的造型球展演，還能購票體驗熱氣球繫留；接下來的熱氣球光雕音樂會，除了成功三仙台及市區國際地標的經典場次，鹿野高台的「熱氣球feat.無人機」的光雕音樂會更是場場不容錯過，更有多位重量級大咖應邀進行演出，相關活動及資訊請至2024臺灣國際熱氣球嘉年華官網或FB粉絲專頁查詢。

※「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」光雕音樂會場次預告：

(1) 7/22 (一) 04：00 成功鎮 三仙台(曙光)【日出場光雕】

(2) 7/25 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

(3) 8/01 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】

(4) 8/08 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

(5) 8/12 (一) 19：00 臺東市 國際地標【熱氣球光雕+煙火】

(6) 8/15 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機】

(7) 8/19 (一) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台【熱氣球光雕FEAT無人機+煙火】

※「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」熱氣球繫留體驗：

(1)活動日期：2024年7月06日至8月19日

(2)活動地點：台東鹿野高台

(3)活動時間：

●上午場：上午05:30-07:00 | 上午05:00現場售票

●下午場：下午17:00-18:30 | 下午16:00現場售票

●7/06配合開幕活動，僅開放下午場繫留體驗。

●為配合鹿野高台光雕音樂會活動，當日下午繫留體驗僅開放現場購票。

※「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」活動最新消息請見官方網站、FB、IG及

官方網站：http://balloontaiwan.taitung.gov.tw/

官方FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/balloontaiwan/

官方IG：taiwanballoonfestival

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