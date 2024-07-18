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國際青年工藝設計營競賽成果揭曉　李筱媛與張雅芸同奪金獎

▲國際青年工藝設計營競賽成果揭曉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲國際青年工藝設計營競賽成果揭曉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

為提升及推動臺東工藝創作能量，臺東縣政府自8日起舉辦青年工藝設計營共11天，18日並在臺東美術館園區內野室咖琲舉行決賽頒獎暨展覽開幕，由台東縣長饒慶鈴頒發金獎、銀獎、銅獎各1件及工坊佳作5件，總獎金達20萬元，結果由「角琉璃」工坊的學員李筱媛與張雅芸共同創作的《族韻變奏》自21件創作中脫穎而出，獲得金獎。

饒慶鈴提到，臺東國際青年工藝設計營邁入第10年，除了讓青年展現才華，使在地工坊能與國內外青年、專業設計師有密切的互動學習機會，三方激盪創作靈感，更為臺東甚至臺灣的工藝設計、文化創意等領域注入能量與展現無限可能。

台東縣府文化處說明，今年度青年工藝設計營主題為「I feel, I create. 我感受，我創作」，吸引國內外計85人(共65組)對臺東及工藝設計充滿興趣的青年報名，從中選出27人(共21組)入選參與，期初安排在地踏查之旅，親臨在地工坊創作場域，認識不同工藝、材質及族群文化故事等，加速學員與臺東產生共感，也汲取創作養分。

工作營規劃單一工坊雙導師制，讓學員分別進駐臺東5家工坊，與具有經驗的在地工藝師學習，包括「沙拔壤工坊」羅安聖、「角琉璃」呂鈞、「線織屋」葉薇臻、「賽妃手作」章嘉慧以及「福貴家的玩皮爸」黃正達，學習運用沙勒竹、琉璃珠、羊角勾勾織、藤編及皮革等不同材質的工藝技藝；另搭配劉晨旭、周育潤、駱毓芬、李雅靖、何忠堂等5位專業設計導師，給予方向修正與指導。

活動期間另辦理跨域文化講座，邀請資深設計師吳俊延、長友大輔(日本籍)分享寶貴經驗並教授近年創作趨勢「AI應用」、培養全球觀點、了解不同工藝設計內涵。工藝師們無私教授，引領學員探索工藝本質、在地美學與多元族群人文，學員們除了精進技藝，也與臺東這片土地產生共感與連結，吸收揉合所學工藝與當地特色、個人設計風格等，產出多件形式各異、創意鮮明的作品，展現青年創作者在工藝設計上的獨特風格。

工作營成果展覽即日起至8月4日止，每天10:00-17:00 (周一、二公休)，歡迎民眾到臺東美術館園區內野室珈琲觀賞，更多資訊歡迎關注「Craft Taitung - 臺東國際工藝串流計畫」FB(https://www.facebook.com/crafttaitung)、縣府文化處FB及台東藝文平台網站。

獎項/得獎者/作品/工坊
金獎 | 李筱媛&張雅芸《族韻變奏》(角琉璃)
銀獎 | 林怡君《從林開始出發吧！》(福貴家的玩皮爸)
銅獎 | 周楟秣&胡冠潁《織心》(線織屋)
佳作 | 張競芝《海浪與光跳舞》(角琉璃)
佳作 | 陳筱姍《迷你風景小書》(線織屋)
佳作 | 袁歡＆崔喜《在畫作之中》(福貴家的玩皮爸)
佳作 | 陳郁棻&王姸棠《山海一線》(賽妃手作)
佳作 | 陳渝晴《蛹士》(沙拔壤工坊)

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