下周恐有颱風生成　第四河川分署加強防汛戒備

▲因應恐有颱風侵臺之影響，經濟部水利署長賴建信於召集水利署及所屬各單位召開「0718防颱整備視訊會議」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／彰化報導

根據中央氣象署預報顯示，菲律賓東方海面低壓可能有機會增強為颱風，並於23日至25日期間影響全台天氣，四河分署預估轄區主要降雨時間為23日至26日，粗估總雨量約介於 300-500mm，加上20日至24日適逢天文大潮，需加強防範山區土砂及彰化沿海鄉鎮之致災風險。

因應恐有颱風侵台之影響，經濟部水利署長賴建信18日召集水利署及所屬各單位召開「0718防颱整備視訊會議」，會中指示這次可能為今年第一場颱風，需特別提高警覺。會後四河分署分署長李友平指示，因應颱風來襲，請各防災同仁加強轄區內水情資訊監控、與各機關之水災情通報及合作應變，提早啟動各項應變作為，以降低災害風險。

四河分署指出，轄區塔羅灣溪(廬山地區)自卡努颱風災害發生以來，已完成緊急搶修險、河道整理及土石外運共計63.8萬方，並打通深槽流路將水流導向原有河道護岸間，且河道清疏作業仍持續辦理不中斷，惟該地區地質敏感仍易因豪雨造成土砂崩落。

▲塔羅灣溪廬山地區河道疏濬實況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



四河分署已召開地方說明會，向民眾說明防災避災措施，並拜訪縣府及仁愛鄉公所說明颱洪風險，建議提早辦理預防性撤離作業。另各項防汛整備工作，除已完成各外水熱點河段疏濬提升通洪能力、河道整理避免水流直衝、堤前高灘地培厚及拋塊石保護與防汛宣導等措施外；內水熱點亦與地方政府、公所及道路等權責單位完成移動式抽水機預佈、應變調度、道路交通管制及滯洪池等應變措施規劃與確認。

四河分署再次提醒民眾於汛期間應加強家門前水溝清淤與溝蓋阻塞物清除，以利社區排水，並請善加利用水利署水情App、防災資訊服務網（https://fhy.wra.gov.tw/fhyv2/）、濁水溪流域水情中心網站（https://fmcc.wra04.gov.tw/fourthRiverV3）及免付費電話0800-200-699等防災避災工具，掌握即時防災避災訊息，以減少生命財產損失。

▲彰化大城北段海堤80號水門功能檢測。（圖／記者蔡佩旻翻攝）