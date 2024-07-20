一圖看「準颱風」近中心對流爆發　鄭明典：增強徵兆

▲菲律賓東方第5號熱帶性低氣壓近中心對流爆發。（圖／鄭明典臉書）

記者李姿慧／台北報導

菲律賓東方海面第5號熱帶性低氣壓有機會今生成颱風，若發展速度較海南第4號熱帶低壓快，將成今年第3號颱風「凱米」，若較晚生成命名「巴比侖」。前氣象局長鄭明典今日在臉書po出一圖，指該熱帶低壓近中心紫色區域，對流爆發，是增強徵兆。

鄭明典上午在臉書上po出一圖，指熱帶低壓近中心對流爆發，「第5號熱帶性低氣壓近中心有大大的紫色區塊，直徑接近500公里，這是熱低增強的徵兆。這個熱低右側還有一小團雲系，更右方還有一個東風波擾動接近，所以路徑預報尚未收斂，暫時不看太細的預報圖。」

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另外，鄭明典也貼出氣象署發布的最新颱風路徑潛勢圖，指出紅色圈圈是中心通過的70%機率範圍。他說，據以往經驗，颱風中心如果從北緯25度、東經123度以西，北上通過，台灣就會有顯著風雨。「這張圖的意思大約就是：時間還早，颱風走哪邊還很不確定，但預估約有一半的機率台灣會有顯著風雨。這樣，是不是值得緊盯颱風消息了。」

▲氣象署公布最新路徑潛勢圖。（圖／鄭明典臉書）

中央氣象署預報員林定宜表示，菲律賓東方海面、南海各有一個熱帶低氣壓，南海為第4號，菲律賓則是第5號，未來要關注第5號，今明兩天有可能發展輕度颱風，若發展成輕颱，將朝西北往西北西，向琉球附近海面轉西北前進，後期不確定大，端視颱風下周一和下周二路徑，預估下周三、下周四是距離台灣最近的時間點。

林定宜指出，以目前路徑來看，可能周二上半天會有發海警機會，該颱風暴風半徑廣，不排除影響陸地，但仍有變數，對台灣風雨影響要看後續路徑和颱風強度而定。