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挑戰強颱進逼台灣！下周二上午發海警　專家：暴風圈壟罩北台陸地

▲▼準「凱米」颱風上午8時最新位置及路徑預測 。（圖／氣象署提供）

▲準颱風上午8時最新位置及路徑預測 。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

南海和菲律賓海面有兩熱帶低壓發展，今明可能發展成輕颱，氣象署表示，菲律賓東方熱帶低壓成颱後，下周三、四最接近台灣，規模中颱以上，預計下周二上午發海警，暴風圈較廣，不排除影響陸地，會不會從基隆到彭佳嶼通過仍有不確定性。至於颱風假要看颱風偏折角度及風雨大小而定。

氣象署預報員林定宜表示，菲律賓東方海面、南海各有一個熱帶低氣壓，南海為第4號，菲律賓則是第5號，未來要關注第5號，今明兩天有可能發展輕度颱風，若發展成輕颱，將朝西北往西北西向琉球附近海面轉西北前進，後期不確定大，要看颱風下周一和下周二路徑，預估下周三、下周四是距離台灣最近的時間點。

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林定宜指出，菲律賓東方熱帶系統路徑有修正，稍向東偏移，後期下周一到下周二路徑稍偏向台灣， 速度比原先模式預測稍微慢一點，該颱風未來有可能經過台灣東方海面，至於會不會往西北方向偏折，不確定仍高，預估暴風半徑會較廣，風雨涵蓋範圍會較大，會不會從基隆到彭佳嶼通過仍有不確定性，以目前路徑來看，可能周二上半天會有發海警機會，不過路徑可能還會有變化。

▲▼準「凱米」颱風上午8時最新位置及路徑預測 。（圖／氣象署提供）

▲颱風上午8時最新位置及路徑預測 。（圖／氣象署提供）

林定宜進一步說明，颱風未來預估下周三、下周四較接近台灣，偏折角度和大小將是影響台灣關鍵，要看太平洋高壓強度而定，若高壓較強，引導氣流會讓颱風往偏西北來走，若高壓弱、偏折角度將更小，下周三、四離台灣距離還有待觀察。

至於未來是否颱風假可能，林定宜說，現在只能說不排除可能影響陸地，但是否會帶來很大風雨，還要看未來高壓強度決定偏轉角度，若偏西北、西北西，影響台灣較大，若往北北西偏離，對台灣影響較小，未來一到二天將是關鍵期，要密切注意。

▲▼準颱風預測路徑。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

▲準颱風預測路徑。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」 表示，第5號熱帶低壓最新預測路徑，將先北上碰到太平洋高壓邊緣後，再往西折，而西折的幅度視高壓強弱而定，同時西折的情況，也會決定影響台灣程度大小，此部分變數仍大，仍需2天左右時間觀察。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」 指出，如以目前路徑來說，暴風圈將於下周四(25日)籠罩北台灣陸地，尤其颱風在通過台灣以東海域時，高海溫及海水熱焓量支持下，強度至少是中度颱風，甚至挑戰強烈颱風，對陸地影響程度必須特別注意。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨趨勢，林定宜說明，今明兩天午後有雷陣雨，尤其中南部和北部山區，中南部山區、嘉南地區可能有較大雨勢；下周一台灣處熱帶低氣壓或颱風的低壓區，北部、東半部不定時有短暫陣雨；中午後其他地區可能有午後短暫陣雨。

林定宜指出，下周二颱風外圍環流帶來較多水氣，北部、東半部、東北部可能有不定時短暫陣雨，其他地方有午後雷陣雨，下周三和下周四是颱風路徑最接近台灣時刻，帶來降雨最明顯，降雨量要視颱風接近台灣程度及颱風強度變化而決定。

另未來一周溫度變化，今天大台北、南部都有37度以上高溫，特別是屏東、台東有38度以上極端高溫，後期颱風逐漸接近，高溫呈現逐步微降。

▼未來一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）
 

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