快訊／「凱米」颱風生成了！最新路徑出爐　最快下周二發海警

記者李姿慧／台北報導

位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD05今天(20日)生成颱風了，成為今年第3號颱風「凱米」，將朝台灣附近前進，預計下周三、下周四最靠近台灣，強度規模達中颱以上，氣象署不排除最快下周二上午發布海警，外圍環流將對台灣帶來劇烈降雨。

▲「凱米」颱風生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

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菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD05昨晚生成，且發展情況「超車」日前生成的南海熱帶性低氣壓TD04，今增強為輕度颱風，日本氣象廳下午發布熱帶性低氣壓TD05生成颱風，為今年第3號颱風「凱米」。

氣象署下午也宣布，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，於今(20)日下午14時發展為輕度颱風，編號第3號颱風，國際命名GAEMI，中文譯名凱米，預測朝西北移動，氣象署將持續留意最新動態。

氣象署預報員林定宜表示，「凱米」颱風將往西北西轉西北，再轉北北西方向移動，預計下周三、下周四最接近台灣，接近台灣時強度已經增強為中颱以上，且暴風圈會擴大，影響台灣最明顯時間則是下周三和下周四。

林定宜指出，不排除下周二上午就會發布海上警報，因後續還有不確定性，至於暴風圈是否觸陸和發布陸警仍有變數，還要觀察。

此外，南海熱帶性低氣壓TD04今天也有機會生成颱風，一旦生成，將成今年第4號颱風「巴比侖」，路徑將朝中南半島和海南島前進，對台灣天氣沒有直接影響。