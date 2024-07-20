日氣象廳預測「最快24小時內」雙颱共舞　最新路徑曝：一路北上

▲日本氣象廳預測，最快24小時內會生成雙颱。（圖／取自日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

菲律賓東部海域與南海分別出現熱帶低氣壓，日本氣象廳預測，兩者最快24小時內就會發展成颱風「凱米」、「巴比侖」。位在南海的若發展成颱風預計往海南島移動，對台灣不會有影響，但菲律賓東邊的生成後，預計將持續往北，並對台灣、日本沖繩縣先島群島帶來不小風雨。

日本氣象廳指出，位於菲律賓東部的熱帶低氣壓有可能在24小時內發展成颱風。預計該熱帶低氣壓將伴隨著暴風區域持續向北移動，因此需要密切關注其動向。

根據氣象廳觀測，該熱帶低氣壓21日晚間9時以每小時20公里的速度向西北方移動，中心氣壓為1006百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。預計持續北上，可能影響到沖繩縣先島群島，與此同時也會對台灣造成影響。

此外，南海也有另一個熱帶低氣壓，預計在24小時內發展成颱風，但該颱風對日本與台灣不會有太大影響。

今年首颱艾維尼在5月26日生成，隨後第2號颱風馬力斯在5月31日生成，但6月1日就轉為熱帶低氣壓。從6月2日到7月18日的47天內，都沒有任何颱風生成。

由於近2個月沒有颱風生成，海面水溫未受到攪動，沖繩附近的海水溫度達到30度以上，比往年高出約2度。颱風在海面水溫達到27度以上時會迅速發展，因此未來可能會出現颱風急速增強的情況，需要特別留意。