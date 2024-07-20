　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日氣象廳預測「最快24小時內」雙颱共舞　最新路徑曝：一路北上

▲▼日氣象廳預測「最快24小時內」雙颱共舞　最新路徑曝：一路北上。（圖／取自日本氣象廳）

▲日本氣象廳預測，最快24小時內會生成雙颱。（圖／取自日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

菲律賓東部海域與南海分別出現熱帶低氣壓，日本氣象廳預測，兩者最快24小時內就會發展成颱風「凱米」、「巴比侖」。位在南海的若發展成颱風預計往海南島移動，對台灣不會有影響，但菲律賓東邊的生成後，預計將持續往北，並對台灣、日本沖繩縣先島群島帶來不小風雨。

日本氣象廳指出，位於菲律賓東部的熱帶低氣壓有可能在24小時內發展成颱風。預計該熱帶低氣壓將伴隨著暴風區域持續向北移動，因此需要密切關注其動向。

根據氣象廳觀測，該熱帶低氣壓21日晚間9時以每小時20公里的速度向西北方移動，中心氣壓為1006百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。預計持續北上，可能影響到沖繩縣先島群島，與此同時也會對台灣造成影響。

此外，南海也有另一個熱帶低氣壓，預計在24小時內發展成颱風，但該颱風對日本與台灣不會有太大影響。

今年首颱艾維尼在5月26日生成，隨後第2號颱風馬力斯在5月31日生成，但6月1日就轉為熱帶低氣壓。從6月2日到7月18日的47天內，都沒有任何颱風生成。

由於近2個月沒有颱風生成，海面水溫未受到攪動，沖繩附近的海水溫度達到30度以上，比往年高出約2度。颱風在海面水溫達到27度以上時會迅速發展，因此未來可能會出現颱風急速增強的情況，需要特別留意。

ET快訊
接待過賈靜雯！　爆料私下真實一面「刷新認知」
陝西高速 「橋面垮塌 」！　11死30多人失蹤
手機紀錄曝！20歲槍手刺殺川普前最後一件事　竟是「上網看色色
快訊／可不可女店員要付7位數賠償金！　總部最新懲處結果
快訊／蔡英文明確定不出席民進黨全代會
最狂手搖店「14人同時上班」！　店員：還沒營業就有人排隊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

布林肯下周會王毅　強調溝通避免台海衝突重要性

日本民宿12人集體「一氧化碳中毒」！　開趴釀意外原因曝

美32歲男行刑式槍殺妻小！4幼童「最小僅2歲」　全遭爆頭慘死

微軟大當機！全球用戶電腦一片藍屏　馬斯克PO梗圖狠酸成最大贏家

南韓總統點名「前北韓外交官」擔任副部長　恐加速平壤菁英脫北

一雙9800元！川普「限量紀念鞋」5000雙秒殺　隨機附親簽

手機紀錄曝！20歲槍手刺殺川普前最後一件事　竟是「上網看色色」

CrowdStrike軟體更新引發大當機　凸顯全球系統互連脆弱性

日氣象廳預測「最快24小時內」雙颱共舞　最新路徑曝：一路北上

川普不看重盟友承諾！　美學者：若當選對台存在風險

颱風醞釀生成！下周連3天路過台灣海面　北東降雨加劇

「華夫人」鄭佩佩逝世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

YTR型男機長涉強制性交　前女友控施暴囚禁...現身提告

川普接受共和黨提名選總統　談槍擊「我本來不會在這裡」

墾丁驚見巨大梅花鹿「海中悠閒游泳」　民眾狂笑驚呼：有夠扯

耶嫩公開蘿拉惡行：在家痛哭流涕｜20240719 ET午間新聞

20240716 ETtoday新聞

清心店員丟茶凍、冰淇淋玩拋接　總部下令停業！食安處查出疏失

陳重文貪321萬遭起訴　消瘦跛腳押解畫面曝！

前女友控「型男機長」4度暴行　揭露傷疤：避免其他人受害

布林肯下周會王毅　強調溝通避免台海衝突重要性

日本民宿12人集體「一氧化碳中毒」！　開趴釀意外原因曝

美32歲男行刑式槍殺妻小！4幼童「最小僅2歲」　全遭爆頭慘死

微軟大當機！全球用戶電腦一片藍屏　馬斯克PO梗圖狠酸成最大贏家

南韓總統點名「前北韓外交官」擔任副部長　恐加速平壤菁英脫北

一雙9800元！川普「限量紀念鞋」5000雙秒殺　隨機附親簽

手機紀錄曝！20歲槍手刺殺川普前最後一件事　竟是「上網看色色」

CrowdStrike軟體更新引發大當機　凸顯全球系統互連脆弱性

日氣象廳預測「最快24小時內」雙颱共舞　最新路徑曝：一路北上

川普不看重盟友承諾！　美學者：若當選對台存在風險

男大生暑假學游泳！「手高舉過頭」肩卡卡　19歲險患五十肩

布林肯下周會王毅　強調溝通避免台海衝突重要性

高雄警局舉辦暑期青春專案　宣導兒童青少年網路防護

污水工程害停水又沒網路　被迫打烊！台中精誠商圈店家超怒

BTS Jin成FRED品牌大使、李俊昊戴伯爵帥翻　韓星代言珠寶腕錶品牌盤點

日本民宿12人集體「一氧化碳中毒」！　開趴釀意外原因曝

國3火燒車！烈焰黑煙狂冒...自小客燒剩半台　妙齡女及時逃生

ITZY來台開唱「飯店疑現馬陸」　主辦緊急回應：最高規格接待藝人

大貓熊福寶4歲生日！　姜爺爺PO「遠端慶生照」臉上滿是寵愛

信義區頭顱案！婦去年走失「採DNA比對身分」　檢警相驗...持續拼湊遺缺骨骸

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

國際熱門新聞

川普遭槍擊「後方女子」行為詭異　身份疑曝光大有來頭

泰投毒案嫌犯身份曝！老公是杜拜億萬富豪

川普遇刺「背後詭異女」大有來頭？　FBI回應了

日氣象廳預測曝！最快24小時內雙颱共舞

川普演說5大亮點一次看　再提台灣瀕三戰邊緣

微軟大當機　外媒：IT史上規模最大

氣溫直飆50度！男「用陽光煎蛋」5秒就熟了

微軟全球大當機　4大重點一次看

朋友玩笑「愛的抱抱」　她墜3樓斃命

男帶女兒到海邊遭落石砸背！2月大女嬰慘死

越共總書記阮富仲離世　留2大政治遺產

美聯社民調曝！拜登壓力大　6成民主黨人轉向賀錦麗

川普喊「衝突陰影籠罩台灣」　三戰瀕臨爆發

拜登痛批川普「黑暗」演說　強調將重返競選活動

更多熱門

相關新聞

一圖看「準凱米颱風」近中心對流爆發　鄭明典：增強徵兆

一圖看「準凱米颱風」近中心對流爆發　鄭明典：增強徵兆

菲律賓東方海面第5號熱帶性低氣壓有機會今生成颱風，若發展速度較海南第4號熱帶低壓快，將成今年第3號颱風「凱米」，前氣象局長鄭明典今在臉書po出一圖，指該熱帶低壓近中心紫色區域，對流爆發，是增強徵兆。

3越南女在日本UNIQLO「狂偷256萬服飾」

3越南女在日本UNIQLO「狂偷256萬服飾」

韓國在野黨擬聯手提案　禁軍方介入台海衝突

韓國在野黨擬聯手提案　禁軍方介入台海衝突

挑戰強颱進逼台灣！下周二上午發海警　專家：暴風圈壟罩北台陸地

挑戰強颱進逼台灣！下周二上午發海警　專家：暴風圈壟罩北台陸地

颱風下周四最靠台灣　專家示警「連3天風雨最大」

颱風下周四最靠台灣　專家示警「連3天風雨最大」

關鍵字：

颱風菲律賓南海熱帶低氣壓日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

補習班負責人針孔偷拍少女　被搜上百影片墜樓亡

陽明山「妹子脫光散步」　女登山客：三觀刷新

篠崎泫「轉正面解放內衣」脫了！

黃氏兄弟連七年辦演唱會2千人力挺

「可不可口水女店員」正式道歉了！媽媽曝現況

最快今雙颱共舞！　路徑曝光「類似西北颱」

可不可新聲明：女店員要付7位數賠償金

蝦皮網拍2個月賣4000萬　28歲男拒繳219萬稅遭管收

引退17年！傳奇AV女優宣布復出

台大醫學系在學生重考又上！　落榜頭「差0.05分」怒槓台大

信義區頭骨！他曾報母失蹤　到場確認遺物

青峰爆「決裂金曲還刪Lulu好友」首回應

4所大學永遠下課！　教育部：近千名學生要轉校

挑戰強颱進逼台灣！下周二上午發海警　專家：暴風圈壟罩北台陸地

「老婆聯合父母」砸爛模型　他心死目睹過程PO網

更多

最夯影音

更多

颱風醞釀生成！下周連3天路過台灣海面　北東降雨加劇

「華夫人」鄭佩佩逝世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

YTR型男機長涉強制性交　前女友控施暴囚禁...現身提告

川普接受共和黨提名選總統　談槍擊「我本來不會在這裡」

墾丁驚見巨大梅花鹿「海中悠閒游泳」　民眾狂笑驚呼：有夠扯

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面