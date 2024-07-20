污水工程害停水又沒網路　被迫打烊！台中精誠商圈店家超怒

▲水利局昨施作精明十四街污水下水道工程，間接導致當地居民無網路訊號可用。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市西區精誠商圈商家眾多，鄰近「美食華爾街」公益路，是台中精華地段之一，有民眾投訴，台中市政府水利局昨（19）日進行污水下水道工程時，造成精誠十四街一帶網路訊號全斷，從上午到下午都沒有網路能用；投訴人也說，水利局在今年清明連假期間，因施作工程挖破自來水管線，導致整個商圈長達8小時無水可用，被迫在連續假期提早打烊，當地居民早已怨聲載道。

陳姓民眾投訴，施工單位時常挖到自來水管或電信公司纜線，不缺水的城市卻因工程單位的粗心而面臨停水，今年清明連假期間，水利局於精誠路進行開挖工程時，疑似挖到自來水管，導致管線破損停水，逼迫整個精誠商圈要在連續假期提早打烊。沒想到昨天又出狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳姓民眾說，今年清明連假期間，水利局疑似挖到自來水管導致停水，逼迫整個精誠商圈要在連續假期提早打烊。（圖／民眾提供）

民眾指出，昨天上午水利局進行水下水道分支管網暨用戶接管工程，範圍在精誠十四街一帶，又疑似挖到中華電信電纜，造成無網路可用，許多公司行號因此停擺，還有更多次的小型停水停訊，已影響當地民眾正常作息。

台中市政府水利局表示，10-10標19日於精誠十四街施工，廠商約中午進行該路段施工，開挖後發現中華電信管線裸露，管線本身並無PVC管保護，立即通知中華電信到場處理進行線路抽換整修，約下午3時至晚間6時，故民眾反映無網路問題，非污水施工造成的管線挖損影響。

水利局說明，另今年3月29日於精誠路-精誠十二街口上午開挖時，造成自來水管線挖損，原因是自來水公司提供圖資與現場管線位置不符造成，已於當日下午修復完成。



