快訊／蔡英文明確定不出席民進黨全代會　綠迎「英下賴上」局面

▲前總統蔡英文。（圖／台北攝影記者聯誼會提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨將於7月21日召開全代會，並改選黨內權力核心中常委、中評委，也是總統賴清德就職後，黨內權力結構首次重新洗牌，其中，親賴系統被看好將拿下過半中常委、過往黨內權力核心的英系則力拼保二。前總統蔡英文卸任後仍有多少影響力也是觀察重點，但稍早蔡英文辦公室證實，蔡英文明日不會出席全代會。黨內人士分析，蔡總統不願讓外界有卸任後還過問政事的感覺，加上明日黨內權力結構改變，也象徵賴清德時代正式來臨。

民進黨中常委、中執委選舉在即。民進黨日前選出309席全國黨代表，再加上立委、直轄市議員、歷任黨主席、縣市長等黨公職所組成的308席當然黨代表，共計617人將再選出中常委與中執委。中執委選舉共有39人登記，將選出30位中執委，再由30位中執委選出10席中常委。

在派系合縱連橫下，黨內普遍評估，「新賴系」將拿下黨內半壁江山，英系式微，而正國會力拼常委保二、卻陷入分裂危機，加上「桃園隊」因領頭人鄭文燦涉貪案土崩瓦解，讓原本大局底定的全代會變數徒生。

新系目前坐擁3席中常委，已是一方之霸，此次推出8人角逐執委，除林俊憲拚常委連任外，立委邱志偉、林宜瑾也登記參選。另外，「友賴」的綠色友誼連線、以閣揆卓榮泰為首的民主活水也將合作，加上西瓜效應，有黨內人士判斷，不少未有明顯派系色彩的游離票已經靠攏，此次「萬流歸宗」，親賴系統被看好將拿下過半中常委。

英系目前兩席常委，是蔡英文主政時代的黨內核心，但此次黨職改選大幅衰弱，更讓派系要角喊出「存亡之戰」，認為若選舉結果過於慘澹將淪為陽春派系。英系此次推出七人角逐執委，常委部份，黃承國因排黑條款未能登記參選外，立委蔡易餘也未登記，改由推派前雲林縣長蘇治芬、立委王世堅。