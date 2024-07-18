陸13歲男孩肺炎反覆發作　醫一查竟是4年前「堅果殼」藏右肺

▲陸13歲男孩肺炎反覆發作逾4年，醫師精密檢查才發現是堅果殼作祟。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

新疆喀什地區一名13歲男孩小曹（化名）經常性發生肺炎，體重僅有36公斤。父母帶他在新疆各大小醫院就診均查不出明確病因。直至2週前，小曹再次出現高燒、咳嗽、胸痛等症狀，並發現右肺感染加重、胸腔積液。經介紹，父母7日帶著小曹到同濟兒童醫院就醫，這才發現一枚堅果殼已被肉芽包覆藏於右肺中，反覆影響已有4年左右。

《極目新聞》報導，經常咳嗽、發燒，反覆肺炎、胸痛，近4年來，這些對於新疆喀什男孩小曹來說是「家常便飯」。7月15日，在同濟兒童醫院，醫生竟從孩子肺裡取出小堅果殼。

經支氣管鏡檢查，醫師發現小曹右下肺支氣管管腔內有大量灰色黏稠膿性分泌物，清理了膿液，穿過肉芽增生後狹窄的氣道，終於找到困擾小曹4年多的罪魁禍首——右下肺基底段一黑色圓形的異物嵌頓，表面覆蓋大量肉芽組織。歷經1小時，膿液和異物最終被清理乾淨。

黃永建醫師表示，從外表看，取出的異物是小堅果殼，「因為是植物類、非金屬小異物，體積較小，且處於右肺下葉基底段支氣管亞段，位置隱蔽。」

黃永建醫師提到，異物嗆入時間久後，多會形成周圍肉芽增生包裹、繼發感染，產生大量膿性分泌物，CT結果會顯示患側肺實變、不張或繼發感染肺膿腫、時間久後也可形成局部支氣管擴張，但隱藏其中的異物很難被發現。

黃永建醫師提醒，氣道嗆入異物雖非罕見，但其危害卻不容忽視，「特別是對於小孩，進食要細嚼慢嚥、不要狼吞虎嚥；進食過程中不要逗笑、嬉戲；哭鬧時也不要強塞食物給孩子吃。」