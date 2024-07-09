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為終結醫師罷工潮　韓國政府宣布「不吊銷罷工醫師執照」

▲▼南韓住院醫師罷工，癌症患者等團體控訴，這兩周他們只能靠服用止痛藥續命。（圖／CFP）

▲為終結抗議醫學院擴大招生的醫師罷工浪潮，南韓政府決定做出讓步。（圖／CFP）

文／中央社

韓國當局8日宣布，為終結抗議醫學院擴大招生的醫師罷工浪潮，政府決定做出讓步，不論參與罷工的實習及住院醫師是否已重返工作崗位，都不會吊銷他們的執照。

路透社報導，今年2月開始，韓國數以千計的實習及住院醫師紛紛響應罷工行動，迫使大型醫院縮減門診服務，甚至傳出有醫院急診室拒收患者。

保健福祉部長官曹圭鴻8日宣布，政府決定，不論罷工醫師是否已經復工，都不會吊銷他們的醫師執照。

曹圭鴻還保證，政府將建立一個不必依賴實習醫師超時工作的「永續」醫療體系。

他在記者會上向實習醫師喊話：「別再猶豫，拿出勇氣做決定吧！政府將確保你們能夠專心接受訓練」。他還稱讚實習醫師是「珍貴資源」，儘管環境艱困，仍選擇投身不可或缺的醫療產業。

韓國當局先前揚言，違反「返工令」的醫師將被吊銷執照。曹圭鴻指出，現在必須放棄上述懲罰措施，因為解決當前的醫療服務短缺問題「更為急迫」。

韓國多達2/3的住院及實習醫師曾響應罷工行動，以抗議政府為解決醫師短缺問題，計劃將醫學院每年招生名額增加2000人。

曹圭鴻也再度呼籲實習及住院醫師回歸工作崗位並參與對話，以就其工作條件、2026年醫學院招生名額及其他重要議題進行討論。

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