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9類瓜果快搶收！備戰凱米來襲　農業部：文旦值生長期應加強固定

▲▼外籍漁工,漁業,漁工,漁船（圖／ ETtoday資料照）。

▲颱風凱米來襲，漁業署提醒漁船及早進港避風。（圖／ ETtoday資料照）。

記者楊惠琪／台北報導

凱米颱風進逼，農業部提醒農漁民密切注意颱風動態，做好農作物災害防範措施，尤其在加強採收作業時，應留意自身安全。漁業署指出，預估颱風從今晚起就會影響東南部海域，提醒海上作業漁船嚴加戒備，儘速進港避風或駛離颱風路徑，養殖業者、在港漁船也要提前做好防颱措施。

農糧署表示，正值水稻第2期作插秧盛期，農民應加強田間灌排水溝積淤清除，避免颱風豪雨積水，減少秧苗因強風損害。農糧署也提醒農友，已屆收穫期的蔬菜、香蕉、龍眼、番石榴、梨、木瓜、葡萄、百香果、紅龍果及檸檬等瓜果，必要時應儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場需求供貨。其他正值生育期的蓮霧、文旦柚等水果，則應加強枝幹枝條固定。

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農糧署指出，颱風期間若傳出災損，農民可主動向當地公所通報，由地方政府依農業天然災害查報作業規定辦理，並拍照存證，農業部已開發具有定位功能的「農產業天然災害現地照相APP」，提供農民拍攝災損照片作為佐證文件，農民可多加利用。

漁業署指出，中颱凱米預估今晚至明天凌晨開始對台灣東南部海域造成威脅，提醒海上航行、作業漁船嚴加戒備，收聽颱風動向廣播，儘速進港避風或駛離颱風路徑；箱網及淺海牡蠣養殖業者，應加強固定海上網具及纜繩等設施，定置網業者應檢視框架、浮球、網片等設施並固定纜繩。

漁業署也提醒養殖業者，確實鞏固魚塭岸壁與疏通排水設施，加強巡視水閘門、養殖備用水源，及檢修備用發電機正常運作並添足用油，並做好短時間強降雨造成魚塭鹽度、水質急速變化影響養殖物的因應措施。
 

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