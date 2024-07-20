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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸青年變裝「穿越」老上海　走進橫店古裝劇實景大型片場

▲▼橫店、古裝劇實景、年創千億商機 。（圖／記者任以芳攝）

▲兩岸青年一起走進橫店。（圖／記者任以芳攝）

記者 任以芳／杭州報導

「走進橫店 穿越華夏」2024年台灣青年影視文化體驗營暨兩岸媒體採訪活動在浙江橫店啓動，160多名兩岸青年一起參與五天啓動儀式，走進古裝劇的真實場景，體驗橫店實景拍攝的現場，並且換裝「穿越到上海灘」，兩岸台青邊玩邊感受，留下深刻友誼與回憶。

該活動啓動儀式在橫店夢外灘景區舉行，實景打造石庫門、南京路、老上海火車站、上海大世界等一批老上海著名街區和地標性建築。

啓動儀式上，兩岸影視演員岳躍利、盧勇、高曙光、寇振海、郭昊鈞、王崗、王子睿等發來祝賀影片，歡迎台青來到橫店，了解大陸影視行業的發展，體驗華夏五千年的歷史文化。

▲▼橫店、古裝劇實景、年創千億商機 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼橫店、古裝劇實景、年創千億商機 。（圖／記者任以芳攝）

▲橫店夢外灘實景，拍攝許多時裝、民國劇 。（圖／記者任以芳攝）

兩岸青年首次走進橫店大型實景片場，馬上瞬間穿越回40年代的上海，所有景點都是1:1「還原」和平飯店、匯豐銀行、海關大樓、怡和洋行，每一個角落都是電視劇曾出現場景， 讓人看了忍不住問，「這是哪一個劇出現過？好像看過。」

其中，「上海風雲宴」也讓兩岸青年體驗老上海特有的氣氛。衚衕的老爺子和算命先生，晾衣服的大閨女，雜貨鋪的老闆，理髮店的師傅等等場景，全場植入「上海灘」特有的演藝節目，大家一起角色扮演、有劇情推進，氣氛十分歡樂。

▼夢外灘老上海實景 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼橫店、古裝劇實景、年創千億商機 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼橫店、古裝劇實景、年創千億商機 。（圖／記者任以芳攝）

▲兩岸青年體驗拍戲。（圖／記者任以芳攝）

除了上海風情，兩岸青年穿古裝走進古裝劇世界，像是拍過無數經典宮廷劇的明清宮苑，完全打造紫禁城場景，不用去北京，在這也能體驗明清600年歷史。還有清明上河圖、全大陸唯一還原秦朝的「秦王宮」等著名景區。

兩岸青年一起換裝拍照，同時體驗拍攝古裝MV，觀看大型實景秀。第一次來大陸的台青楊香梅表示，在台灣就追了很多大陸的影視劇，很期待接下來的「穿越之旅」。

台青林方培則表示，體驗這趟「穿越之旅」開闊了自己視野，已經被大陸的風景和人文氛圍吸引，經濟建設也很厲害。同時看到兩岸之間的真摯情感，尤其是在大陸接收到的每一個微笑與問候，讓他感受到這片土地濃厚的人情味。

此次「走進橫店 穿越華夏」活動為兩岸青年提供了一個良好的交流與學習平台，所有人將在歡樂中體驗中華歷史文化，拓寬視野，提升對傳統文化的認知和熱愛，在活動中增進彼此的友誼。

▼橫店古裝劇實景，全世界唯一還原秦王宮樣貌 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼橫店、古裝劇實景、年創千億商機 。（圖／記者任以芳攝）

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