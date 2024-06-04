《慶餘年3》不用等5年！　導演驚喜透露：劇情將會更高潮

記者廖翊慈／綜合報導

大陸奇幻古裝劇《慶餘年》第二季已於5月31日完結，然而故事尚未完結，不少劇迷擔心第三季是否又要等5年。編劇王倦公開透露，「第三季不用等到5年。」導演孫皓也表示，第三季的劇情將會更高潮、更劇烈。

▲《慶餘年》導演孫皓。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，6月3日，《慶餘年》導演孫皓受訪時稱，自己覺得《慶餘年》第三季會更好看，「王倦有意埋了一些伏筆，像是袁夢就這樣讓她跑了嗎？下江南還沒結束啊。有一些我期待的劇情會在第三季，第三季會更高潮一些，更劇烈一些，劇烈之後趨於灑脫和平淡，很期待第三季。」

▲《慶餘年2》飯碗CP終於大婚。（圖／翻攝自微博／慶餘年官微）

2019年，《慶餘年》第一季播出，第二季則相隔了5年，不少人對於第三季的播出時間相當擔憂。編劇王倦表示，「《慶餘年》第二季單單是劇本的創作就用了3年的時間，所以拍攝才會用如此之久，主要是第二季需要延續第一季的特質，但是還要做出很大的不同。」

▲張若昀主演的《慶餘年2》開播掀轟動。（圖／Disney+提供）

王倦強調，「第三季跟大家見面的時間肯定不用5年，因為在第二季中，人物的轉變已經徹底完成了，范閑從第一季中的棋子蛻變成為了棋手。後面的故事，范閑也都會以棋手的身份去進入，掌控整個局面。也就是說《慶餘年》系列的作品，在如今的第二季正式確定了特性，之後的第三季甚至第四季作品，都會延續如今第二季作品的特質去創作，這也算是讓大家對於後續的系列，多出了更多的期待吧。」