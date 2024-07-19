國會改革幾乎全凍結　黃捷：大法官不滿意黃國昌、翁曉玲暑假作業

▲黃捷、黃國昌。（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

國會改革法案生效後，民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院聲請釋憲及暫時處分，在憲法法庭10日準備程序庭後，今（19日）憲法法庭裁准暫時處分，相關法律在釋憲案宣判前應暫時停止執行。對此，綠委許智傑表示，這算是給藍白一個警惕，不該硬推違法濫權法案。黃捷則說，看來黃國昌、翁曉玲補交暑假作業後，大法官們還是不滿意他們的說法，但8月6日才是讓這部惡法澈底消失的真正戰場。

憲法法庭於19日下午做出暫時處分，大法官宣告包含「總統國情報告及答詢」、「反質詢」、「藐視國會罪」、「國會調查權中有關法人或私人裁罰」、「考試委員、通傳會委員等人事同意權」、「國會聽證權」等部分，因違反憲法權力分立原則，又對責任政治等重大公益有難以回復之虞，故這些部分宣告自即日起暫停適用。

總計本次被宣告凍結的部分包含之《立法院職權行使法》第15條之4、第25條、第29條之1第3項、第30條第3項、第30條之1第1項、第2項、第45條、第46條之2第3項、第47條、第48條第2項、第59條之1第1項關於調查委員會與調查專案小組部分、第59條之3第2項、第59條之5第2項、第4項、第5項、第6項及刑法第141條之1規定。其餘部分仍有效力。

對於相關裁定，許智傑表示，希望大家都能遵守憲法法庭的暫時處分，這算是給藍白一個警惕，不該硬推違法濫權法案，「不能只要我喜歡有甚麼不可以，憲法是我們每個人的依歸。」許強調，希望下會期在野黨不要再提違憲條文，理性提案，才是在野黨應有的作為。

黃捷表示，這次暫時處分擋下許多特別擔憂的法條，包括：總統到立法院國情報告，應接受即問即答；針對反質詢的處罰；立法院設調查委員會、調查小組；法人、團體或社會上有關係人員若拒絕提供資料將被罰錢；強制任何人出席聽證會的規定；出席聽證會虛偽陳述的處罰；把公務員抓去坐牢的藐視國會罪。

黃捷直言，這些都是從今年年初開始，一再呼籲極度危險、有高度違憲疑慮、會傷害台灣人民的法條。看來黃國昌、翁曉玲補交暑假作業後，大法官們還是不滿意他們的說法。惡法都已經通過兩三個月，但亂台三傻仍舊無力為自己創造出的爛法辯護，無法通過憲法法庭的檢驗。

黃捷指出，暫時處分的效力為6個月。8月6日，才會針對國會擴權法是否違憲、進行正式的言詞辯論，需要大家一起來關注，這才是讓這部惡法澈底消失的真正戰場。