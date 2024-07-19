快訊／國會改革法案幾全被凍結　綠黨團尊重：請藍白停止詆毀大法官

記者杜冠霖／台北報導

國會改革法案生效後，民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院聲請釋憲及暫時處分，在憲法法庭10日準備程序庭後，今（19日）憲法法庭裁准暫時處分，相關法律在釋憲案宣判前應暫時停止執行。對此，民進黨團回應，尊重憲法法庭暫時處分裁定，顯見這些爭議條文都涉及違憲疑慮，黨團最重要工作是全力準備8月6日憲法法庭言詞辯論，也請在野黨停止對大法官情緒性詆毀，國家只有一部憲法，要尊重憲法精神。

憲法法庭於19日下午做出緊急處分，大法官宣告包含「總統國情報告及答詢」、「反質詢」、「藐視國會罪」、「國會調查權中有關法人或私人裁罰」、「考試委員、通傳會委員等人事同意權」、「國會聽證權」等部分，因違反憲法權力分立原則，又對責任政治等重大公益有難以回復之虞，故這些部分宣告自即日起暫停適用。

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



總計本次被宣告凍結的部分包含之《立法院職權行使法》第15條之4、第25條、第29條之1第3項、第30條第3項、第30條之1第1項、第2項、第45條、第46條之2第3項、第47條、第48條第2項、第59條之1第1項關於調查委員會與調查專案小組部分、第59條之3第2項、第59條之5第2項、第4項、第5項、第6項及刑法第141條之1規定。其餘部分仍有效力。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，黨團尊重憲法法庭暫時處分裁定，由大法官裁定內容可以初步判斷，藍白強推的國會擴權法案中，從總統國情報告、反質詢藐視國會罪、聽證調查權行使，乃至於人事同意權程序，這些爭議條文確實都涉及違憲疑慮。

吳思瑤強調，現階段民進黨團最重要工作是全力準備8月6日憲法法庭言詞辯論，黨團會全方位攻防，這才是終極裁判，請在野黨停止對大法官情緒性詆毀，國家只有一部憲法，要尊重憲法精神。