快訊／國會改革法案暫時處分　卓榮泰：對憲法法庭表示敬佩

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

憲法法庭19日下午做出暫時處分裁定，宣布暫時停止若干修正條文的適用。對此，行政院發言人陳世凱隨後表示，行政院長卓榮泰對於憲法法庭捍衛憲政秩序、保障人民權利的作法，表示敬佩。

陳世凱指出，立法院在2024年5月三讀通過的《立法院職權行使法》及《刑法》修正條文，引發社會各界批評聲浪不斷，尤其法律學者也連署表達違憲疑慮，由於新法相關規定嚴重破壞我國五權分立體制，且侵害人民基本權利，行政院因此向憲法法庭聲請法規範憲法審查，以及相關的暫時處分。

陳世凱表示，過去的司法院大法官機制與現在的憲法法庭，做成暫時處分裁定的案例非常少，因此這次暫時處分的裁定，證實《立法院職權行使法》及《刑法》的修法，的確讓《憲法》所保障之權利與公益，遭受到難以回復的重大損害，並且具有做成暫時處分的急迫必要性；因此，憲法法庭做成暫時處分的裁定，也為我國憲政秩序之維護再爭取了一些時間。

陳世凱強調，行政院從來沒有迴避監督，各界當然也都支持國會改革；但國會改革一定要符合憲法規定，一定要符合憲政體制，並且不能侵害人民權利。

他轉述，院長卓榮泰感謝許多民眾、學者專家為此次因應立法院修法所付出的努力；接下來的本案訴訟階段，行政院會繼續堅持捍衛憲政秩序、保障人民權利的主張，爭取憲法法庭的認同。