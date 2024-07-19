護理師小夜下班途中遇車禍加入搶救　消防局長致意頒感謝狀　　

▲嘉基急診護理師蕭筑云(左4)小夜下班搶救車禍傷患，對於其無私奉獻，嘉義縣消防局長蔡建安(左3)頒贈感謝狀 。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為感謝嘉義基督教醫院護理師蕭筑云對嘉義縣消防局的救援勤務的專業協助，嘉義縣消防局長蔡建安前往嘉義基督教醫院，對在車禍事故中展現專業與無私奉獻的蕭護理師頒贈感謝狀。此次頒贈儀式中為感謝及表彰蕭筑云在事故現場積極參與救援的英勇行為，以及她對生命的無私奉獻，其中陳煒院長、劉中賢副院長、蘇詠程部長，陳香君督導、翁秀霞護理長也一同出席活動。

民雄鄉文化路華興橋往民雄，6月25日凌晨發生一起嚴重車禍，剛從小夜下班的嘉基醫院急診護理師蕭筑云路過現場，毫不猶豫加入救援。在頒獎儀式上，嘉義縣消防局局長對蕭護理師的行為表示高度讚賞。蔡建安局長表示，蕭筑云在工作時間結束後仍然主動投入救援，不僅體現了她對職業的熱愛和責任感，也顯示了她對生命的尊重和對社會的關懷。她的行動不僅僅是對醫護專業的堅持，更是對公共安全和社會責任的深刻體現。

蔡建安說，嘉義縣消防局一向重視與醫療機構的合作，並且深知醫護人員在緊急救援中的重要角色。蕭筑云的英勇行為，不僅為傷者帶來了希望，也為社會傳遞了正能量。希望她的事蹟能夠激勵更多人關注公共安全和急救事宜，並在未來的緊急情況中展現更多的關愛與支持。



嘉義基督教醫院副院長劉中賢也表達了對蕭筑云的讚譽。他提到，蕭筑云在急診部服務多年，一直以來都充滿熱情和專業，這次在突發事件中的表現更是讓人敬佩。他相信，這份感謝狀不僅是對蕭筑云個人努力的肯定，也反映了嘉基醫院全體醫護人員對病患的關愛和責任。



蕭筑云表示，她感到非常榮幸能夠獲得這份榮譽。她表示，現場救援工作充滿挑戰，與醫院內的急救大不相同，她也敬佩在現場急救的消防人員，沒有大家的共同努力，這一切都無法實現。