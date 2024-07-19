吳崢脫口國會改革「暫時處分」今出爐　急撇：一些法界朋友在講

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者黃克翔攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨發言人吳崢今（19日）早在廣播節目《撞新聞》接受主持人黃暐瀚專訪時，語帶玄機地透露了憲法法庭審理「國會改革相關法案」暫時處分的進度。吳崢表示，他自己在想maybe（或許）今天下班前，憲法法庭有可能會有一個結果出來，黃暐瀚則一臉困惑地反問吳崢，「你說暫時處分？今天嗎？」，也許發現不適當，吳崢緊接著澄清，是他一些法學界朋友在講而已。

總統賴清德、行政院、監察院以及立法院民進黨團，針對立法院三讀通過有關國會改革中《立法院職權行使法》以及《中華民國刑法》的修正部分，聲請釋憲及暫時處分。司法院憲法法庭也於10日召開「準備程序庭」，由聲請方及立法院陳述意見。

然而，吳崢今日在廣播節目《撞新聞》中提到，「最近……，可能搞不好今天，我在想maybe（或許）今天下班前，或許憲法法庭，有可能會有結果出來」。

黃暐瀚一臉困惑地反問吳崢，「你說暫時處分？今天嗎？」吳崢則回應，「沒有，這是一些法學界的朋友感覺……」。

最後，黃暐瀚進一步詢問，「聽到可能今天就會有決定暫時處分給或不給？」吳崢說明，「就是本來是預期……，因為暫時處分也不能拖太久嘛，但……沒有，這是一些法界的朋友在講而已」。

不過，消息一出，媒體人黃揚明在臉書發文質疑，感覺吳崢是說溜嘴了，並直言，「憲法法庭如果今天下班前做出暫時處分的裁定，那麼就坐實了憲法法庭是民進黨開的」。