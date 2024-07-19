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社會 社會焦點 保障人權

國會改革案緊急處分出爐！　憲法法庭幾乎全部宣告凍結

▲▼司法院長許宗力開庭。（圖／翻攝司法院網頁）

▲國會改革相關法案，憲法法庭作出緊急處分，凍結大部分條文。（圖／翻攝司法院網頁）

記者吳銘峯／台北報導

司法院憲法法庭審理國會改革相關案件緊急處分，憲法法庭9日下午做出裁定，宣告針對部分法案做出暫時處分，凍結相關條文的效力。包含備受矚目的「總統國情報告」、「藐視國會罪」、「國會調查權」等部分，幾乎全都宣告凍結其效力，僅少部分仍有效力。

立法院於5月28日三讀通過《立法院職權行使法》與《刑法》部分修正條文，外界統稱「國會改革」相關法案，總統賴清德於6月24日簽署公布，法案於6月26日正式生效。由於「國會改革」相關法案中有許多新規定，包含「總統國情報告」、「藐視國會罪」、「國會調查權」、「國會聽證權」、「人事同意權」等等規定，讓其他憲法機關大呼國會擴權。因此包含總統、行政院、監察院，以及民進黨立院黨團等4個機關，都檢具理由聲請釋憲，並請求大法官做出緊急處分。

憲法法庭日前召開言詞辯論庭，審理本案。聲請人由立委柯建銘、吳思瑤、莊瑞雄、鍾佳濱、沈伯洋等人出庭，另外監察院秘書長李俊俋，以及總統府委任律師洪偉勝等人均出庭表示意見。至於相對機關立法院則由立委吳宗憲、翁曉玲、黃國昌，以及法學教授陳清秀等人出庭陳述意見。

憲法法庭於19日下午做出緊急處分，大法官宣告包含「總統國情報告及答詢」、「反質詢」、「藐視國會罪」、「國會調查權中有關法人或私人裁罰」、「考試委員、通傳會委員等人事同意權」、「國會聽證權」等部分，因違反憲法權力分立原則，又對責任政治等重大公益有難以回復之虞，故這些部分宣告自即日起暫停適用。

總計本次被宣告凍結的部分包含之《立法院職權行使法》第15條之4、第25條、第29條之1第3項、第30條第3項、第30條之1第1項、第2項、第45條、第46條之2第3項、第47條、第48條第2項、第59條之1第1項關於調查委員會與調查專案小組部分、第59條之3第2項、第59條之5第2項、第4項、第5項、第6項及刑法第141條之1規定。其餘部分仍有效力。

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