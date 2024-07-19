　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

脫口「暫時處分也許今出爐」說溜嘴？　吳崢澄清：根據過往判例推測

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨發言人吳崢。（資料照）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨發言人吳崢今（19日）在節目《撞新聞》受訪時表示「搞不好今天下班前憲法法庭，可能有一個結果出來」相關言論。被藍營媒體人質疑說溜嘴，「如果憲法法庭今天做出暫時處分的裁定，就坐實了憲法法庭是民進黨開的。」對此，吳崢澄清，這是依過去判決經驗所作推測，藍委翁曉玲受訪時也曾推測暫時處分不是本週就是下週，憲法法庭有非常嚴謹的機制與程序，態度就是完全且絕對尊重。

吳崢今日在廣播節目《撞新聞》中接受媒體人黃暐瀚專訪時提到，「最近……，可能搞不好今天，我在想maybe（或許）今天下班前，或許憲法法庭，有可能會有結果出來」。黃暐瀚一臉困惑地反問吳崢，「你說暫時處分？今天嗎？」吳崢則回應，「沒有，這是一些法學界的朋友感覺……」。

此言一出，媒體人黃揚明在臉書發文質疑，感覺吳崢是說溜嘴了，並直言，「憲法法庭如果今天下班前做出暫時處分的裁定，那麼就坐實了憲法法庭是民進黨開的」。

對於相關爭議，吳崢稍早澄清，這是以過去大法官解釋或憲法法庭判決案例經驗，所做的推測，請勿做扭曲解讀。

吳崢也表示，國民黨翁曉玲委員也曾在日前接受媒體採訪中表示：「我推測國會改革法是否違憲，最快9月初就有結果，至於該法案的暫時處分恐怕更快，不是本週就是下週」，由此可見，各方都有類似的推測。

吳崢強調，憲法法庭有非常嚴謹的機制與程序，我們的態度就是完全且絕對尊重。

ET快訊
露出脖子、腿部傷勢！　前女友控YTR機長拘禁性侵
快訊／微軟全球大當機！用戶哀號「電腦打不開」
快訊／YTR機長涉「強制性交、施暴囚禁」　女子公布照片
70歲資深小生上節目突拿筷子戳頸　眾人驚呆
一粒、林襄緊貼合照　網喊：畫面太強了
下周不排除發海警　最新路徑出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

找工作看這邊！新北捷運公司開60職缺　薪資上看63K

司法官人力荒　考試院：今年司法特考增列需用名額20名、總計180名

駁斥「站在幼兒園方」　徐巧芯4點澄清：洪健益指另有他人阻擾

台智光案陳重文涉貪起訴　社會局：「受議員高度關心」未簽約

國語辭典頻被葉元之抓錯！　教育部9月辦「全民來找碴」

脫口「暫時處分也許今出爐」說溜嘴？　吳崢澄清：根據過往判例推測

三重警撫卹金惹議！　警政署：將修改死亡殉職慰問金至2千萬

賴清德不滿柯建銘表決狂輸？　黃暐瀚曝「內幕」：好朋友才會開玩笑

狼師案引藍綠互打！許淑華遭藍營粉專指「反廢園」　提告誹謗反制

行政院：國防預算穩定成長　守護台灣人民民主自由生活方式

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

超商8＋9

金馬影帝這樣玩「誰是臥底」！　吳慷仁模仿周杰倫笑翻全場

台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒　消防增援中

23歲上兵返家路慘死！騎紅牌重機對撞貨車肢體分離　奪命畫面曝

女地勤扔行李箱「閃電6連摔」　國泰航空證實：已將員工調職

男躺超商冰櫃「安詳貌」　網友炸鍋：直接去太平間

清心店員丟茶凍、冰淇淋玩拋接　總部下令停業！食安處查出疏失

找工作看這邊！新北捷運公司開60職缺　薪資上看63K

司法官人力荒　考試院：今年司法特考增列需用名額20名、總計180名

駁斥「站在幼兒園方」　徐巧芯4點澄清：洪健益指另有他人阻擾

台智光案陳重文涉貪起訴　社會局：「受議員高度關心」未簽約

國語辭典頻被葉元之抓錯！　教育部9月辦「全民來找碴」

脫口「暫時處分也許今出爐」說溜嘴？　吳崢澄清：根據過往判例推測

三重警撫卹金惹議！　警政署：將修改死亡殉職慰問金至2千萬

賴清德不滿柯建銘表決狂輸？　黃暐瀚曝「內幕」：好朋友才會開玩笑

狼師案引藍綠互打！許淑華遭藍營粉專指「反廢園」　提告誹謗反制

行政院：國防預算穩定成長　守護台灣人民民主自由生活方式

三中全會公報「改革」一詞出現逾50次　2029成任務時間表

全台首座「味噌觀光工廠」在台中！免門票爽逛、充滿濃濃日本味

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光…自己也嚇到：怎這麼大

仲介逃逸移工日抽800！接送上下班...還要兼採買　人蛇集團竟喊累

找工作看這邊！新北捷運公司開60職缺　薪資上看63K

台北幼兒園狼師太離譜！　楊奇煜怒了：支持去勢不能麻醉

德州撲克協會太囂張！警局350公尺　警破門逮24賭客+3美女荷官

趁女友爛醉硬上！現役軍人偷拍裸背照慘了　事後認錯賠30萬獲緩刑

蘿拉誇張行徑「蔡阿嘎早知道」1原因沒開除！網：很多公司都這樣

江湖再見！周星馳發文悼念　鄭佩佩曾言：若無他10億人不認識我

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

政治熱門新聞

政治獻金曝光！他拿國民黨160萬元最多　最終挑戰6連霸立委失利

快訊／北市狼師案延燒　蔣萬安鞠躬致歉：盡全力彌補

誰繳給誰？柯：是美要給台保護費

落實賴清德「0-6歲國家一起養政策」　政院推4大策略減輕育兒負擔

鄭文燦弊案成代表作！　桃檢察長明年卸任調職

王世堅斥廢死「虛偽者手握大權」　要加害者「受死後再到地下懺悔！」

被剿滅危機感？柯：綠瞧不起藍

平潭航線難恢復　陸委會：風浪大常出不了海

吳崢脫口國會改革「暫時處分」今出爐　急撇：一些法界朋友在講

台電狂虧因8成火力發電　監院檢討

快訊／「狼師案」燒向柯文哲！　民眾黨認了：確實有值得檢討之處

太魯閣天祥步道拚年底局部開放　砂卡礑及燕子口「7年後再見」

批賴恐嚇　柯：把國家搞垮就是這樣

林右昌、劉世芳同框李全教　黃國昌酸：綠能你不能？

更多熱門

相關新聞

新國會亂象會成為常態？

新國會亂象會成為常態？

立法院16日休會，第十一屆第一會期共通過55個議案（其中40個法律案），與過往一會期動輒通過上百案明顯無法相比，也創下12年來的新低。新國會第一會期打打鬧鬧、社會觀感不佳，效率也明顯不彰，問題究竟出在誰身上？是韓國瑜「喬」的功力不夠，還是另有原因？

沈伯洋花蓮服務處開張　喊話讓民眾「在地找得到、中央看得到」

沈伯洋花蓮服務處開張　喊話讓民眾「在地找得到、中央看得到」

政治獻金曝光！他拿國民黨160萬元最多　最終挑戰6連霸立委失利

政治獻金曝光！他拿國民黨160萬元最多　最終挑戰6連霸立委失利

吳崢脫口國會改革「暫時處分」今出爐　急撇：一些法界朋友在講

吳崢脫口國會改革「暫時處分」今出爐　急撇：一些法界朋友在講

8成民意反廢死　藍委要大法官別侵權：最終可公投決定

8成民意反廢死　藍委要大法官別侵權：最終可公投決定

關鍵字：

憲法法庭吳崢民進黨大法官國民黨民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉惡行全公開！耶嫩不忍全說了

川普喊「衝突陰影籠罩台灣」　三戰瀕臨爆發

Jessi舞台走光露點　大螢幕全轉播嚇到爆粗

凌晨5點報案「家裡全是飛蟲」　警秒懂！急召救護車救援

大S具俊曄帶子女去遊樂園　素顏照曝光

豐采520一坪60萬！卓冠廷曝地下室照：H型鋼彎了

快訊／「華夫人」鄭佩佩驚傳逝世！　享壽78歲

北韓5女高中生「看韓劇」被判無期徒刑！

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」

快訊／拜登被爆將「退出總統大選」

紅牌重機視角曝！23歲軍人時速183撞大貨車亡

快訊／拜登傳退選　白宮回應了！

颱風72小時內恐生成　下週一、二風雨顯著

北區50嵐「超頂2飲品要下架了！」一票人崩潰

爸癌末、媽長腫瘤！17歲女高中生苦撐求助

更多

最夯影音

更多

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

超商8＋9

金馬影帝這樣玩「誰是臥底」！　吳慷仁模仿周杰倫笑翻全場

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面