脫口「暫時處分也許今出爐」說溜嘴？　吳崢澄清：根據過往判例推測

▲民進黨發言人吳崢。（資料照）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨發言人吳崢今（19日）在節目《撞新聞》受訪時表示「搞不好今天下班前憲法法庭，可能有一個結果出來」相關言論。被藍營媒體人質疑說溜嘴，「如果憲法法庭今天做出暫時處分的裁定，就坐實了憲法法庭是民進黨開的。」對此，吳崢澄清，這是依過去判決經驗所作推測，藍委翁曉玲受訪時也曾推測暫時處分不是本週就是下週，憲法法庭有非常嚴謹的機制與程序，態度就是完全且絕對尊重。

吳崢今日在廣播節目《撞新聞》中接受媒體人黃暐瀚專訪時提到，「最近……，可能搞不好今天，我在想maybe（或許）今天下班前，或許憲法法庭，有可能會有結果出來」。黃暐瀚一臉困惑地反問吳崢，「你說暫時處分？今天嗎？」吳崢則回應，「沒有，這是一些法學界的朋友感覺……」。

此言一出，媒體人黃揚明在臉書發文質疑，感覺吳崢是說溜嘴了，並直言，「憲法法庭如果今天下班前做出暫時處分的裁定，那麼就坐實了憲法法庭是民進黨開的」。

對於相關爭議，吳崢稍早澄清，這是以過去大法官解釋或憲法法庭判決案例經驗，所做的推測，請勿做扭曲解讀。

吳崢也表示，國民黨翁曉玲委員也曾在日前接受媒體採訪中表示：「我推測國會改革法是否違憲，最快9月初就有結果，至於該法案的暫時處分恐怕更快，不是本週就是下週」，由此可見，各方都有類似的推測。

吳崢強調，憲法法庭有非常嚴謹的機制與程序，我們的態度就是完全且絕對尊重。