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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院：國防預算穩定成長　守護台灣人民民主自由生活方式

▲▼發言人陳世凱出席「經濟發展委員會」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人陳世凱。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

美國大選接近，先是總統參選人川普喊話台灣繳「保護費」，接著其過去任內的國安顧問歐布萊恩建議台灣應將國防支出提高到GDP的5%，引發國民黨開酸，一直聽美國爸爸的話增加國防預算、離戰爭更近。對此，行政院發言人陳世凱說，台灣的國防預算穩定在成長，且台灣沒有美國爸爸、也沒有中國爺爺，「我們守護的是台灣母親」。

針對美國前國安顧問歐布萊恩建議台灣將把國防預算提高到GDP的5%，行政院發言人陳世凱19日受訪表示，因為中國對台灣的武力脅迫，所以讓政府要守護台灣人民的民主自由的生活模式，就必須要非常的努力。

「過去的政府到現在的政府都一樣，台灣的國防預算穩定在成長當中。」陳世凱指出，對政府來說，照顧每一位人民的生活，以及守護台灣人民的民主自由生活模式，都相當重要。

陳世凱說，台灣的國防預算穩定在成長，但是政府對於人民的照顧也不斷在增加，不管是教育、照護幼兒或是老人長照的預算，都穩定在增加。所以對政府而言，照顧人民的生活、守護台灣人民自由民主的生活模式，都是一樣重要的。

至於國民黨團批評，民進黨政府一直聽美國爸爸的話增加國防預算，離戰爭更近？陳世凱說，台灣沒有美國爸爸，也沒有中國爺爺，「我們守護的是台灣母親，也是守護台灣人民的自由民主的生活模式」，守護台灣的自由民主，必須要更加努力，是因為中國的武力脅迫，這一點大家應該要清楚。

另外，前立委郭正亮稱台積電快變成美積電，陳世凱說，郭正亮先生會說這句話，表示他對台積電非常的不熟悉。大家都很清楚，台積電在台灣無論北、中、南，到處都有廠，而且所有的廠大部分都在台灣，「在美國似乎目前連一個廠都還沒蓋起來，所以郭正亮先生說這樣子的話，應該第一沒有依據，第二表示他對台積電非常之不了解」。

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