小7櫃檯買得到地方伴手禮！網友拜託大家別買　掀起熱烈討論

▲有網友在社群分享在7-11發現苗栗銅鑼的在地美食「阿財發粿」。（圖／取自社群）

記者楊智雯／綜合報導

出遊返鄉的時候大家都習慣在休息站、高鐵的便利商店買些伴手禮，各地方的7-11也會賣一些當地特產，有網友在社群分享在7-11發現苗栗銅鑼的在地美食「阿財發粿」，特別發文提醒大家「經過休息站千萬不要買拜託、在7-11櫃檯看到也不要買」，掀起大批網友回應，甚至發現全台各地有不少叫阿財的地方美食！

網友在社群討論區分享這款黑糖發糕被網友們一致讚譽為「好吃到每個朋友都說讚」，據說吃了會上癮，才想發文提醒大家不要買，因為怕她自己買不到。這款客家美食擁有濃郁的古早味，口感Q彈，現在在休息站以及部分7-11便利商店都能買到，網友紛紛認同這名產一定要吃吃看「超級好吃」、「太好吃」、「一片$70，我可以一次吃兩片」。

▲網友紛紛認同這名產一定要吃吃看。

也有不少網友分享「阿財發粿」在全台各地販售的消息「高鐵的小7有賣耶」、「桃園高鐵站有賣」、「我每次搭高鐵都會買！高鐵左營7-11有」、「長途旅行的休息站美味小點」、「我也在清水休息站買欸」，雖然黑糖發糕美味誘人，也有網友提醒大家，這款美食熱量相當高，一個黑糖發糕大約含有近1000大卡，所以請大家享用時要注意節制。

此外，網友也開玩笑地提到了都市傳說，「聽說不管什麼吃的只要叫阿財都好吃！我跟我老公兩個人驗證了，阿財快炒、阿財牛肉湯、阿財鍋貼、阿財檳榔」、「你各位可以來南投吃阿財意麵～～好吃啊」、「台北阿財虱目魚」、「阿財米糕。好吃」、「還有清水阿財米糕」、「雲林虎尾有一家阿財火雞肉飯也很好吃，生意超好」，細數全台果真有許多叫做「阿財」的地方美食，網友笑說以後開店也要叫阿財！