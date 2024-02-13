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苗栗美食推薦　1個20元！通霄煎包4家大PK

▲▼通霄鎮市區4家煎包攤位都在慈惠宮和市場周邊，吳家、邱家、王家、賴家煎包任君挑選。（圖／記者蔡文淵攝）

▲通霄鎮市區4家煎包攤位都在慈惠宮和市場周邊，吳家、邱家、王家、賴家煎包任君挑選。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮最有名的是白沙屯拱天宮媽祖，而外地人來到通霄，「煎包」是必吃美食，這裡的煎包外型類似三角飯糰，內餡是韭菜、冬粉+絞肉，用油半煎、炸到外皮焦脆金黃，是當地人常吃的早餐，在網路上也享有盛名。目前通霄煎包呈現4強鼎立局面，煎包售價每家都賣1個20元，來到通霄可以親自體驗各家煎包口感，建立自己心目中的排行榜。

通霄鎮市區4家煎包攤位都在慈惠宮和市場周邊，吳家、邱家、王家、賴家煎包任君挑選，4家距離都不遠，找個適宜的地點停車，都可以輕鬆步行到達各家煎包攤位。

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據了解，通霄煎包創始店是「張家」，不過，後來張家不做煎包，單純只在市場賣水餃。通霄仁愛路上，最靠近通霄市場的是「吳家」煎包，店內寫著跟通霄煎包創始店張家是師徒之間的傳承；再往北邊不到50公尺是「邱家」煎包，而「王家」煎包位置在信義路上，就在慈惠宮正對面；同向北邊隔1個路口就是「賴家」煎包。

▲▼通霄煎包都是現場直接包餡下鍋，用油半煎、炸到每一面都呈現金黃色才起鍋，每一顆煎包都外皮酥脆、內餡飽滿鹹香。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼通霄煎包不是「水煎包」，大小和棒球差不多，外型呈立體三角形，有點像御飯糰。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼通霄煎包不是「水煎包」，大小和棒球差不多，外型呈立體三角形，有點像御飯糰。（圖／記者蔡文淵攝）

通霄煎包不是「水煎包」，大小和棒球差不多，外型呈立體三角形，有點像御飯糰，以韭菜、冬粉+絞肉為內餡，都是現場直接包餡下鍋，用油半煎、炸到每一面都呈現金黃色才起鍋，每一顆煎包都外皮酥脆、內餡飽滿鹹香，各家作法都很類似，只在於調味與餅皮厚薄程度與大小的些微差別。

▲▼通霄煎包都是現場直接包餡下鍋，用油半煎、炸到每一面都呈現金黃色才起鍋，每一顆煎包都外皮酥脆、內餡飽滿鹹香。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼通霄煎包都是現場直接包餡下鍋，用油半煎、炸到每一面都呈現金黃色才起鍋，每一顆煎包都外皮酥脆、內餡飽滿鹹香。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼通霄煎包都是現場直接包餡下鍋，用油半煎、炸到每一面都呈現金黃色才起鍋，每一顆煎包都外皮酥脆、內餡飽滿鹹香。（圖／記者蔡文淵攝）

觀光客對通霄煎包的評價，「王家」煎包外型最大，皮較厚，有嚼勁與口感；「賴家」煎包較小顆，皮薄、餡多，是偽裝成煎包的韭菜盒子；「吳家」煎包傳承自通霄煎包創始店，內餡還有蝦米、胡椒，最鹹香夠味；「邱家」煎包是目前4家煎包最老字號，也有固定客群，不過，近期業者身體微恙，已經休息約2個月，老饕期待邱家煎包能早日重新開張。

通霄煎包一直都是四強鼎立，吳、邱、王、賴都各有支持者，也有外地觀光客專程來通霄吃煎包，4家距離都不遠，如果您不常來通霄，可以親自體驗各家煎包口感，建立自己心目中的排行榜。

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