鄭文燦律師再度會見　子弟兵張肇良涉關說...同押桃園看守所

▲前桃園市長、海基會董事長鄭文燦委任律師游琦俊今天上午二度進入桃園看守所辦理律見。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦因貪汙案遭聲押進入桃園看守所第九天，委任律師游琦俊今（19）日上午辦理律見，今天律見時間較久，近2小時後來才離去，面對媒體詢問鄭狀況並未回應，僅點頭致意回說「謝謝、辛苦了｣後離去；桃園監獄副典獄長易永誠指出，目前鄭之狀況都很正常。另一方面，鄭文燦的子弟兵市議員張肇良，因為涉嫌關說違建遭收押，所方表示已為進行健檢，目前狀況都還正常。

▲前桃園市長、海基會董事長鄭文燦委任律師游琦俊今天上午二度進入桃園看受守所辦理律見，離去時面對媒體詢問點頭致意。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦委任律師游琦俊今天上午9時10分抵達桃園看守所辦理律見，這次律見時間較長，直至上午11時5分才離開，律見時間約115分鐘，游律師步出看守所時一度低頭若有所思，發現守候媒體時抬頭微笑，面對媒體詢問鄭狀況時，僅點頭致意說「謝謝、辛苦了｣，隨即快步離去。

另一方面，鄭文燦子弟兵市議員張肇良因貪汙案遭收押在桃園看守所，昨晚是張肇良入所首夜，桃園監獄副典獄長易永誠受訪時指出，張昨晚送入看守所後狀況都OK，至於今天是否有辦理律見目前還不清楚。

▲桃園監獄今天菜單。（圖／記者沈繼昌攝）

媒體詢問張議員是否會與鄭市長為同一舍房？易永誠強調，禁見者不會在同一舍房，一般禁見人入監後基於健康問題都會先做健檢，但目前健康狀況都還好；至於號碼因受個資法規定不便公布，獄友方面亦不便公布。至於其舍房獄友部分，因禁見房人數要看舍房容量而定，一般禁見房有分為四人房與八人房，一般而言，獄方觀察2人目前入所後生活都一切正常。

▲桃園監獄今天午餐菜色。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園監獄今天早餐為黑糖饅頭、麥茶與草莓果醬，午餐為蘿蔔雞丁、酥炸熱狗、炒胡瓜與鮮炒冰，晚餐則為蒜頭排骨、涼拌豆干、炒豆芽菜與蘿蔔排骨湯，菜色上大致與上週相同。