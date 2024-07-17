「創意私房」重要幹部墜樓亡　檢警破解暗網紀錄全台逮40多人

▲在創意私房偷拍網站中擔任幹部的24歲林男從19樓墜落 。（圖／民眾提供）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區日前因檢警執行「創意私房」偷拍網站搜捕行動，在新板特區豪宅逮捕網站裡任重要幹部的工程師，過程中他畏罪脫逃自19樓墜落慘死；台中地檢署持續追查，在掌握情資，破解暗網中「創意私房」所有的電子紀錄，日前發動北中南警力搜捕，帶走涉案40多人，光北北基就有22人，其中一人負責製作偷拍影片上傳，檢警仍持續搜捕中。

據悉，「創意私房」偷拍網站遭警方封網，背後藏鏡人綽號「老馬」轉戰到社群軟體「Telegram」，創立偷拍及未成年影片的群組「SCP」從中牟利，檢警掌握情資，破解暗網中刪除的會員資料、電子紀錄及對話內容等，鎖定在網站的幹部及會員。

台中地檢署日前發動北中南警政單位全台搜捕，8日在板橋新板特區豪宅，拘提在偷拍及販售未成年影片網站裡擔任重要幹部的工程師24歲林男，沒想到在過程中，林佯裝進入廁所企圖逃脫，卻不慎自19樓的窗戶墜落慘死。

台中地檢署擴大偵辦，發現偷拍集團中的重要幹部仍活躍在各個網站或社群，製作及分享偷拍及未成年不雅影片，在掌握上百名涉案人員後，大規模執行搜捕行動，發動北中南各警政單位，本週全台帶回40多名嫌疑人，北北基就佔了22人，其中一人更是負責製作偷拍影片上傳者，相關搜捕行動仍持續進行中。

▼北投「皇池溫泉御膳館」偷拍案。（圖／記者黃宥寧攝）