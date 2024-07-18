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社會 社會焦點 保障人權

「黑白雙盜」潛工地搬電纜　猛抬頭驚見警察...當場認栽

▲桃園市郭姓與馬姓2名男子昨天深夜身穿白色與黑色T恤潛入桃園市某工地行竊，工地人員發現後報警處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市郭姓與馬姓2名男子昨天深夜身穿白色與黑色T恤潛入桃園市某工地行竊，工地人員發現後報警處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市郭姓與馬姓男子昨（17）日深夜時，潛入桃園市桃園區一處工地行竊，過程中不慎碰倒鐵板引起工地值夜人員注意，透過遠端監控發現有人潛入，立即報警處理，桃園警分局同安派出所接獲通報後到場查看，當場發現郭、馬2人正在搬運12捆電纜，員警喝令2人蹲下，並呼救線上警力支援將兩人逮捕，偵訊後依竊盜罪嫌將2人移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市郭姓與馬姓2名男子昨天深夜潛入桃園市某工地行竊，員警當場人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市郭姓與馬姓2名男子昨天深夜潛入桃園市某工地行竊，員警當場人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，49歲的郭姓男子與44歲馬姓男子昨晚9時許潛入桃園區某處工地行竊，工地值夜人員聽見鐵板翻倒聲音，立即啟動遠端監控查看，發現身著黑色、白色上衣男子潛入工地，立即向轄區同安派出所報案。

▲桃園市郭姓與馬姓2名男子昨天深夜潛入桃園市某工地行竊，員警到場發現2竊竊取12捆電纜等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市郭姓與馬姓2名男子昨天深夜潛入桃園市某工地行竊，員警到場發現2竊竊取12捆電纜等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

同安派出所警員立即趕抵現場，會同工地值夜人員進入查看，當場發現郭男、馬男2人正忙著在搬運竊來的12捆電纜，2人見到員警突然出現當場傻眼，員警立即喝令2人蹲下配合，並呼叫線上警力支援，將2人帶回派出所偵訊，偵訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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