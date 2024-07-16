她伸手摸喉結「男友喊不能」　被摸是什麼感覺？網給答案：很特別

▲喉結被摸是什麼感覺？（示意圖／記者李佳蓉攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

男生的喉結通常很明顯，被摸的時候，會有什麼感覺？近日就有網友發文表示，她和男友出去時，因為覺得對方的喉結太性感，所以忍不住碰了一下，想不到男友當下立刻告訴她，喉結只有老婆可以摸，因此她就想知道，男生喉結被摸會有什麼感覺？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「男生被摸喉結是什麼感覺」為標題發文，提到她之前和男友出去時，因為覺得喉結實在太性感，所以就伸手碰了一下。結果男友當下馬上說，喉結不可以亂摸，因為那是老婆才可以摸的。

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原PO後來一直好奇，到底為什麼不能亂摸？於是傳訊息詢問男友，喉結被摸究竟是什麼感覺？男友則說，會有對方是自己老婆的感覺，且還會起反應。但是這席話還是讓原PO疑惑，是像觸電嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「拐彎抹角秀恩愛」、「同好奇！我家那隻：感覺怪怪的」、「我都調情的時候舔男友喉結，他超喜歡」、「但我小時候很喜歡摸我爸的喉結欸」、「我每次摸我老公的都沒反應，倒是抱抱他就起反應」。

還有男網友表示，「剛剛摸了，就是被摸的感覺」、「喉結也算是一種性特徵，所以摸喉結可能會有一種…性挑逗的感覺」、「如果大力一點會蠻痛的」、「摸喉結很不舒服，碰到就不舒服」、「人家摸我喉結我一定一巴掌搧過去，那感覺就跟女生被陌生人咬耳垂一樣沒安全感+不適」、「喉結被摸的話會不舒服，這個位置很特別，如果壓下去的話會感到窒息，而且會想吐」。