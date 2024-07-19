公布機構名+1！補習班負責人性侵竟繼續招生　屏東縣府拆除招牌

▲屏縣府強制拆除補習班招牌 。（圖／屏縣府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一家文理短期補習班負責人捲入性侵案，屏東縣政府5月已廢止該補習班立案許可，未料近日接獲檢舉，該家補習班竟然持續招生，且招牌持續懸掛，為避免家長誤信不實招生廣告，縣長周春米今(19)日要求縣府團隊立即進行招牌拆除作業，宣示不容學子受害的決心。縣府並提供未打馬賽克的照片給媒體，揭露該補習班的名稱是「李威孜語資優教育」。

周縣長今天指派參議王榮愷擔任總指揮官，依補習及進修教育法第24條規定嚴格執行沒收廣告看板，率教育處、城鄉發展處、警察局與多名工程人員至該補習班進行招牌拆除作業，工程人員以吊車把招牌及招生帆布卸下，拆除所有招生招牌，不到一小時完成拆除作業。

縣府教育處表示，該補習班負責人今年4月接獲起訴書後，5月縣府已廢止補習班立案許可，不料7月接獲舉報該補習班仍無視法令繼續對外招生，經查屬實，已於7月12日依據補習及進修教育法第24條規定，裁處其負責人最高罰鍰新臺幣25萬元。

教育處指出，因補習班門口持續高懸招牌及廣告看版，嚴重導致家長及學生誤信為合法立案補習班，且確實有多名學生進入該班補習，為保障學子安全，縣府於7月15日裁處負責人沒入其廣告設備，並於今天強制執行拆除作業。

為確保兒少安全，縣府籲請所有家長，應慎選合法立案之補習班，相關合法立案補習班資訊可至短期補習班資訊管理系統瀏覽查詢，若有相關問題可洽詢屏東縣政府教育處終身教育科。