不是XiaoBei！小北百貨英文店名「發音有台味」　一票笑：當然

▲小北百貨。（圖／記者許凱彰攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

知名連鎖五金用品店「小北百貨」24小時營業，五金、生活用品應有盡有，有「台灣最強百貨公司」之稱。就有網友最近看了招牌才發現，小北百貨的英文店名是「台語發音」，貼文引發熱論，「還真的現在才知道」、「台南起家，當然用台語，哈哈！」

有網友在「路上觀察學院」貼出一張照片，「有發現嗎…小北百貨的英文，是台語發音！」只見小北百貨醒目的黃色招牌上，由上而下是LOGO、中文和英文字樣，其中英文店名不是小北直翻的「XIAO BEI」，而是用台語發音的「SHOW BA」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小北百貨的英文名稱是「SHOW BA」。（圖／翻攝自路上觀察學院）

看到貼文後，底下網友紛紛留言，「哈哈哈！我沒發現」、「不知道60年之後會不會變成老北」、「我都唸成『燒肉』的台語音」、「一些傳統產業、老企業或是南部的企業，也是用台語發音翻譯」、「『北』是入聲字，應該要有入聲字尾-K才對！」還有人表示，「我知道師園的英文『Shi Yun』是粵語發音」、「淡江大學的英文也是（Tamkang ）。」

另外，臉書粉專「台南式 Tainan Style」曾於4月發長文介紹小北百貨，表示「全台最強百貨，小北百貨30歲了！」其前身其實是一間「海產店」，創立於1986年，然隨時代變遷，創辦人黃卜文敏銳地意識到五金產品的潛力，將業務轉型，成為今日大家所熟知的小北百貨。

小北百貨從西門小北路口的第一家店開始，迅速擴張至今全台193間分店，鞏固在五金百貨市場的領導地位。其成功策略不僅源於優惠的價格，更因24小時營業的特性。此外，小北百貨還提供多元支付方式，包括刷卡、行動支付等，與時俱進。

不過，創辦人黃卜文於2017年不幸辭世，但小北百貨在後代的領導下持續茁壯成長。值此30週年之際，小北百貨宣布將投入10億在新竹蓋萬坪的物流中心，進一步擴大其版圖，目標全台500店。