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娃哈哈爆內鬥！創辦人胞弟批宗馥莉「剛易折」：辭職是好事

▲宗慶後將娃哈哈總經理一職交由愛女宗馥莉。（圖／記者魏有德攝）

▲宗慶后將娃哈哈總經理一職交由愛女宗馥莉。（圖／翻攝自陸媒）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸食品飲料龍頭企業「娃哈哈」創辦人宗慶后去世後，由女兒宗馥莉接棒，然而不到半年就傳出離職，原因涉及當地政府的質疑。對此，宗慶后胞弟宗澤后18日則公開表示「是件好事」，並透露宗馥莉最大的問題，是接班後反其道而行之，火力四開，鋒芒畢露，應了古語「剛易折」。

宗馥莉的離職風暴在網路發酵，宗澤后18日在微信朋友圈發文稱「是件好事」，認為宗馥莉最大的問題，是接班娃哈哈不應該考慮如何做大規模、如何賺錢、如何大刀闊斧改變現狀。

宗澤后指出，宗馥莉她首先要考慮是如何做好事，做慈善等，獲得所有人的認可，「在這個過程中你可以發現很多問題，也可以發現很多人才，自然而然讓大多數人認可你的接班。她卻反其道而行之，火力四開，鋒芒畢露，應了古語『剛易折』。」

宗澤后還認為，娃哈哈從本質上講，國家是大股東，「如果全是你自己的股份，當然你可以愛怎麼乾就怎麼，國有企業你就是個職業經理人。」

▲娃哈哈創辦人、集團董事長宗慶後。（圖／CFP）

▲娃哈哈創辦人、集團董事長宗慶后。（圖／CFP）

綜合早前報導，一封落款為宗馥莉的「致娃哈哈集團全體員工的函」18日在大陸網路流傳。內容顯示，杭州市上城區政府及杭州娃哈哈部分股東就宗馥莉自宗慶后離世後，對娃哈哈經營管理的合理性提出質疑；宗馥莉決定自7月15日起辭去娃哈哈集團副董事長、總經理職務，不再參與其經營管理。

創辦人宗慶后去世前，娃哈哈集團有限公司的最大股東是杭州上城區文商旅投資控股集團有限公司，持有46%股權；宗慶后個人持有29.4%股權，為第二大股東，娃哈哈集團工會持有24.6%股權。

接近娃哈哈的人士透露，前段時間高層陸續走了幾個，但拒絕透露更多資訊。另外有娃哈哈前高管稱此事屬實。

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