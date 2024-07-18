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接班不到半年遭股東質疑？宗馥莉傳辭任娃哈哈副董事長

▲娃哈哈公主宗馥莉正式接下集團總經理職位。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲娃哈哈公主宗馥莉。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網路18日流傳一張截圖，題為《致娃哈哈集團全體員工的函》，日期為本月15日、下款為宗馥莉簽名，內容提及部分股東對她經營管理的合理性提出質疑，她已決定即日辭去集團副董事長及總經理職務，不再參與經營管理。接近娃哈哈的人士透露，前段時間，娃哈哈高層陸續走了幾個，但拒絕透露更多資訊。有娃哈哈前高管稱，此事屬實。

近日，網路上流傳一則「致娃哈哈集團全體員工的函」，署名為宗馥莉。函上提及，由於娃哈哈集團部分股東對宗馥莉本人自宗慶後董事長離世後對娃哈哈集團經營管理的合理性提出質疑，致使宗馥莉無法繼續履行對娃哈哈集團及其持股公司的管理職責，宗馥莉決定自即日起辭去娃哈哈集團副董事長、總經理職務，不再參與其經營管理。

宗馥莉表示，本人已將上述相關辭職信送達杭州娃哈哈集團有限公司及其全體股東，亦督促相關方採取負責任的態度，及時按照章程規定的程序重新選聘總經理並由其履行管理職責，確保娃哈哈集團的正常經營，依法維護娃哈哈集團、客戶和全體員工的共同利益。

▲▼宗馥莉請辭娃哈哈總經理。（圖／翻攝自微博）

▲宗馥莉請辭娃哈哈總經理。（圖／翻攝自微博）

據《一線》報導，2024年2月，79歲的宗慶後病故，之後獨女宗馥莉接班。宗慶後去世前，娃哈哈集團有限公司的最大股東是國資杭州上城區文商旅投資控股集團有限公司，持有46%股權。宗慶後個人持有29.4%股權，為第二大股東，娃哈哈集團工會持有24.6%股權。

對此，杭州上城區文商旅投資控股集團回應稱，暫時沒聽說這個情況，需要向領導回饋。

另據《第一財經日報》報導，接近娃哈哈的人士透露，前段時間，娃哈哈高層陸續走了幾個，但拒絕透露更多資訊。有娃哈哈前高管稱此事屬實。

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