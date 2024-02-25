哇哈哈「布鞋首富」只搭經濟艙　生前讚「女兒優秀」千億帝國交棒

▲大陸知名飲料品牌哇哈哈創辦人宗慶後於2024.2.25日過世。（圖／翻攝 中國新聞網）

記者任以芳／綜合報導

大陸「布鞋首富」娃哈哈集團創始人、董事長宗慶後，因病醫治無效今（25）日10時30分逝世，享年79歲。個性勤儉的宗慶後，曾多次被民眾目擊搭乘經濟艙或高鐵二等座，樹立良好形象，如今擁千億資產的哇哈哈接班下一步？據了解，2021年已由女兒宗馥莉出任集團副董事長兼總經理，負責日常工作，宗慶後曾誇讚，「女兒比我還厲害」。

陸媒《澎湃新聞》報導指出，1987年4月，當年42歲的宗慶後拿14萬（單位：人民幣，同下），承包杭州上城區校辦企業經銷部（娃哈哈前身），靠代銷汽水、棒冰及文具紙張起家。

同年7月，宗慶後以「中國花粉口服液」銷貨款和5萬元銀行貸款作為原始資金，籌建了杭州保靈兒童營養食品廠，為杭州保靈公司代加工「中國花粉口服液」，開始了娃哈哈的創業歷程。

1991年，杭州娃哈哈集團公司正式成立，宗慶後的執掌下，公司業績由虧轉盈，2003年，娃哈哈營收突破100億元大關，成為全球第五大飲料生產企業。2012年，娃哈哈進入營收500億俱樂部。官網數據顯示，35年累計銷售額8601億元，利稅1740億元，上交稅金742億元。娃哈哈在大陸各省29個省市自治區建有81個生產基地、187家子公司。

▲宗慶後一生勤儉，官方微博等消息平台轉黑白弔謁。（圖／翻攝 新華社）

宗慶後曾於2010年、2012年、2013年三度問鼎福布斯排行榜「中國首富」，實際上他經常穿一身黑衣、十多塊錢布鞋，稱為「布鞋首富」。過去曾有大陸民眾在高鐵二等車廂偶遇宗慶後，也有人在機場見到他自己拉著行李箱，搭乘經濟艙。

2018年5月央視《朗讀者》節目中，宗慶後也證實，「有人認為我有錢了就該坐高級艙位，但我認為不應該是這樣。」同年接受《大公報》採訪時說，自己從小苦慣了，覺得坐二等座沒什麼不好，普通百姓認為有錢人就應該怎麼樣，實際上永遠要把自己當一個普通人。

個性勤儉的宗慶後，對於女兒期望教育也很有自己一套模式。42歲才開始創業的宗慶後在娃哈哈剛進入鼎盛時期已經步入老年，必須面對退休和繼承的問題。2004年，宗慶後女兒宗馥莉海外學成歸來，擔任蕭山二號基地管委會副主任。

宗慶後曾說到70歲，「扶女兒上馬」，自己可以輕鬆一下。最終還是做到70歲，天天在第一線為娃哈哈奔波。直到2018，宗馥莉進入娃哈哈集團工作，擔任品牌公關部長一職，父女開啟接班模式。

「就是希望我出去的時候人家跟我說，我發現你們品牌變年輕了。」宗馥莉曾對外說出自己期許，進入娃哈哈集團後，品牌「年輕化」是關鍵，為了貼近年輕人，宗馥莉一上任便換掉擔任娃哈哈20多年代言人的王力宏，換上更年輕的許光漢。

▲ 哇哈哈創辦人宗慶後於2004年開始佈局讓女兒接班千億王國。 （圖／翻攝 央視）

「就是希望我出去的時候人家跟我說，我發現你們品牌變年輕了。」宗馥莉曾對外說出自己期許，進入娃哈哈集團後，品牌「年輕化」是關鍵，為了貼近年輕人，宗馥莉一上任便換掉擔任娃哈哈20多年代言人的王力宏，換上更年輕的許光漢。

管理風格和管理方式，父女倆風格也不同，宗馥莉認定的事情沒有妥協的餘地，與父親推崇的企業「家文化」不同，她崇尚的制度和效率。

幾經多年磨合，宗慶後逐漸退居二線，2021年12月9日，娃哈哈集團在官網公佈了一則人事變動，宗馥莉出任集團副董事長兼總經理，負責日常工作。其父宗慶後仍為集團董事長。2021年，娃哈哈實現了業績的雙位數增長，收入重新回到500億元以上。

2022年，宗慶後曾說，「女兒比我還厲害」。儘管在管理風格上，「自己比較寬容，女兒比較尖銳，」但他透露，「年度考評，他們都很服帖」。

未來娃哈哈下一步？宗慶後一直努力構建，沒有宗慶後也能健康成長為百年老店的娃哈哈，企業要如何突破轉型，疫情的壓力下，2020年開發出4個自建電商平台，保健品電商品牌康有利、食品飲料電商渠道、跨境電商平台以及與消費者交流的哈寶平台。

大陸飲料行業競爭加劇，大健康業務剛起步的階段，失去父親的宗馥莉要真正杜挑大樑，帶領娃哈哈前進新的未來的方向。