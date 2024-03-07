「行業老兵」宗馥莉父喪後首露面　接棒飲料王國自稱企業經營新將

▲宗馥莉在父親過世後首次公開露面。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

42歲的宗馥莉在父親宗慶後過世後，扛下「娃哈哈」飲料王國的重擔，經過數日的沉澱，她在昨（6）日舉行的中國飲料工業協會年會上首次露面，以任職於娃哈哈的經驗，剖析大陸飲料行業的新環境、新趨勢、新動能和新願景。

▲娃哈哈公主宗馥莉從工廠車間一路向上磨練。（圖／翻攝澎湃新聞）

《正觀新聞》報導，宗馥莉是中國飲料工業協會副理事長 ，她在年會上發表了題為《扣準時代和弦，踐行新質生產，共建行業新圖景》的演講，稱自己既是一名在行業摸索了20年的「老兵」，也是接過企業經營「接力棒」的「新將」。

宗馥莉表示，娃哈哈雖是一家食品飲料企業，但其成長歷程也是從工業自動化到智慧化的縮影，「實體製造業是一個充滿無限可能的行業，一個小小的技術改進或者理念的革新都會帶來不同的驚喜。」

宗馥莉認為，2023年大陸飲料行業穩步向好，背後離不開一家家企業的向「好」之心，「要比過去做得好，要比同行做得好，也要比消費者預期得更好，這是一種良性內卷。」

宗馥莉在2021年12月9日出任娃哈哈集團副董事長兼總經理，被視為是在替接班做準備，在父親宗慶後過世後，宗馥莉已經接任杭州娃哈哈電子商務有限公司法人、執行董事及經理，不過，娃哈哈集團董事長一職尚未更動。