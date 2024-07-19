2024 Podcaster兒童廣播營　讓學童們有機會展現創作才華

▲「2024 Podcaster兒童廣播營」於18日在勝利之聲展開為期兩天的課程，讓學童們有機會展現創作才華，發揮想像力和創造力，創作屬於自己的Podcast節目。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2024 Podcaster兒童廣播營」於18日在勝利之聲展開為期兩天的課程，俊逸文教基金會、俊逸慈善基金會、來來來野餐趴、勝利之聲及電聲電台為培育未來的聲音人才，聯手推出Podcast「媒事來哈啦」節目，提供平臺讓學童們有機會展現創作才華，發揮想像力和創造力，創作屬於自己的Podcast節目。

俊逸基金會表示，在「媒事來哈啦」節目裡，每一位小朋友都是主角，互相學習並尊重彼此的想法，這不只是在創作的過程，更是一個啟發創造力和表達能力的冒險！期待他們未來成為能夠影響社會的有力之聲，為社會帶來更多溫暖和正能量！

「兒童廣播營」課程邀請第一線記者和資深廣播從業人員授課，帶領32名國小學童探索錄音室，了解媒體工作者的幕後秘辛。透過參與「媒事來哈啦」節目，學童們可以學習到製作Podcast的技巧，從主持人養成、節目設定、新聞素養訓練、錄製聲音，全方位地體驗、了解完整製作節目的過程。這不僅能夠豐富學童的暑期生活，更重要的是練習口語表達，培養媒體識讀和資訊判別能力。

勝利國小六年級陳彤說，目前是學校的影創社成員，做過微電影從編輯、演出、剪輯都能勝任，曾參加過臺南市母語YouTuber競賽，對自己的國台語發音跟口語表達很有信心，參加廣播營能夠進到錄音室錄製Podcast 節目，真的太有趣了，雖然坐在主播台會有一點緊張，但有老師們的指導，有信心能夠勝任。

和順國小六年級張書瑞說，平常在車上會跟家人一起收聽廣播，對於廣播有很多好奇，也會關心新聞假訊息的議題，讓自己在生活中更有警覺心。在營隊可以學習到這些媒體相關知識，然後跟Podcast做比較跟應用，參加廣播營希望能夠增進口語表達能力，希望未來表藝課能夠有更好的表現。

俊逸基金會董事長李明威表示，自2004年起每年暑假都會針對國小學童舉辦夏令營，受到許多家長的支持與喜愛，參與學童除了來自台灣各縣市，也不乏已參加過的學童，連續兩、三年繼續報名參加，是最受歡迎的夏令營之一。透過營隊一系列課程學習「口語表達」、「媒體識讀」、「科技應用」能力，結合108課綱充實學童的學習履歷，運用新媒體展現最有自信的自己。也讓我們一起期待「媒事來哈啦」節目帶來的精彩創作，一同感受孩子們獨特的聲音和故事。