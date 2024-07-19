獨／炒作大同股票狂撈30億　大股東及金主遭拘提...送進監獄服刑

記者劉昌松／台北報導

台商鄭文逸從2016年到2017年間，利用大陸資金結合炒手鄒興華等人，炒作大同股票，買股買成市場派大股東，放話要爭奪經營權，再趁股價上漲時出貨，狂撈30多億元，高院判決認定他不法獲利達12億元，重判13年半，最高法院17日駁回上訴定讞後，台北地檢署19日指揮調查局拘捕鄭文逸、林振興到案並發監執行。

▲鄭文逸炒作大同公司股價遭判刑確定，被調查局台北市調處拘提到案。（圖／記者劉昌松攝）

鄭文逸原本交保在外，2023年受國寶集團總裁朱國榮潛逃事件牽累，被高院認為鄭文逸有日本永久居留證，而且妻子、子女都是日本人，且海外有相當資產，因此在2023年10月間裁定將鄭文逸限制出境、出海，另外也施以電子腳鐶監控。遭重判確定後，因刑度超過2年且有逃亡之虞，被依《刑事訴訟法》拘提。

具台商背景的鄭文逸，於多年前在台設立「龍峰國際公司」，他在2016年間看上有大筆土地資產的大同，股價在不到6塊的價位盤整，便計畫向上海龍峰集團董座任國龍引進資金，除了藉由購買股權以參與大同董監事改選、爭奪經營權外，也藉機炒股獲利。

▲大同炒股案金主林振興。（圖／記者劉昌松攝）

鄭文逸與金主林振興、有四海幫背景的股市炒手鄒興華等人聯手，將大同股價自2016年9月前的5.48元，炒高到2017年2月的20.65元，總計在121個交易日內股價翻了4倍。此外，一夥人於3月間、大同召開股東會停止交易日前，將股票出清，不法所得超過31億元。檢調掌握線報後，介入偵辦，並將鄭文逸等人提起公訴。

一審認定鄭文逸違反《證券交易法》「高買低賣證券罪」，犯罪所得超過1億元，因此重判有期徒刑13年6月；另外林振興判刑9年10月、鄒興華判刑4年6月。高等法院二審仍認定鄭文逸等人有罪，其中鄭文逸一人犯罪所得就高達12億5717萬餘元，因此仍將鄭文逸重判有期徒刑13年6月，並宣告沒收犯罪所得；另外林振興二審仍為9年10月、鄒興華4年8月。檢方也將在近期通知鄒等其他被告到案執行。