迷客夏小紅書發「從中國台灣來北京啦」放置頂！過沒多久急改了

▲迷客夏在小紅書發文「從中國台灣來北京啦」。（圖／翻攝自小紅書）

記者鄺郁庭／綜合報導

5年前因香港一芳水果茶表態「一國兩制」，掀起一場兩岸手搖飲之亂，當時知名手搖飲「迷客夏」也被發現官方微信自稱來自「中國台灣台南」，惹得台灣網友怒嗆拒喝。最近有人則在小紅書上看到迷客夏的帳號，卻發現置頂貼文寫著「Milksha從中國台灣來北京啦～」不過，《ETtoday新聞雲》截稿前發現，帳號已將文字修改為「Milksha北京首店｜在城裡的純白牧場」。

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▲官方沒過多久緊急修改文字。（圖／翻攝自小紅書）

迷客夏在小紅書上的帳號是「迷客夏Milksha」，IP屬地為江蘇，簡介處寫下「我們誕生於牧場，安心手作，迷客夏自然好喝」。值得注意的是，底下的置頂貼文內容為，「Milksha從中國台灣來北京啦～北京首店，期待與新朋友的見面」。另外，全部文字都以簡體呈現。

貼文下方有不少中國網友留言歡迎，「好好好，萬分期待，等我回北京」、「迷客夏很好喝！黑糖炒手！」「我最愛的奶茶店」、「我的愛！我的倫敦chinatown回憶是milksha的伯爵鮮奶茶味的」、「喝爆芋頭牛奶（也希望內地能復刻芋頭霜淇淋）！」甚至有人敲碗，「什麼時候重回上海」、「請來海淀開一家」、「合肥來一下求你求求你」、「開來廣州！草莓麻糬好好喝。」

事實上，5年前兩岸手搖飲之亂中，迷客夏總部曾發出聲明，「因微信公眾號內容審查之故，如果要使用『台灣』，就必需被加上『中國』；我們來自台灣，所以單純的想把台灣寫出來；造成喜歡我們的朋友困擾與誤解，甚至很多朋友因此傷心，感到抱歉。」但迷客夏仍想繼續將品牌推向世界，未來在表達上會更加留意。