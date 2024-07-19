曾喊1000%選到底！　拜登鬆口談「4大原因」考慮退選

▲ 拜登傳出將於本周末決定退選。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登連任之路陷入危機，儘管他過去堅稱「1000%」會繼續選，但隨著6月底電視辯論會失利，民主黨內愈來愈多大咖逼宮，他近幾周受訪也鬆口談論退選可能性，以下請見《美聯社》整理拜登親口提及他會考慮讓位的4大原因。

1. 神的干預

當ABC主播史蒂芬諾伯羅斯（George Stephanopoulos）詢問拜登，他是否相信只有他才能擊敗共和黨對手川普，拜登回答，「有2件事是我確信的：我是最有資格打敗他的人，以及我知道如何把事情做好。」

史蒂芬諾伯羅斯追問，「如果你確信自己無法打敗川普，你會退選嗎？」拜登回答，「這要看情況。我是說如果上帝顯靈告訴我的話，我可能會這麼做。」

2. 無庸置疑的數據

拜登在北約峰會記者會上被問到，若幕僚給他看副總統賀錦麗面對川普勝算更大的民調，他是否會退選。拜登起初直接回答「不會」，但後來進一說明，「除非他們跟我說『你不可能贏』，但沒人這麼說，也沒有這樣的民調。」

3. 致命意外

Complex新聞主持人莫曼（Speedy Morman）上周在底特律詢問拜登，「照你所說的話，我們1000%會在11月的選票上看到你囉？」拜登開玩笑回應，「除非我被火車撞，不然確實是如此。」

4. 尚未診斷出的疾病

拜登接受BET記者戈登（Ed Gordon）採訪中，被問及有什麼因素會讓他重新評估是否參選，而拜登回答，「如果我出現一些健康問題，如果醫生告訴我『你有這些毛病跟那些毛病』的話（就會考慮）。」