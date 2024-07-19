台中伴手禮名店「泡芙發霉」　總店說話了：可能是庫存商品

記者白珈陽／台中報導

多次榮獲台中市十大伴手禮的旅禾泡芙之家，傳出食安事件，有消費者在台北快閃店購買泡芙，疑吃到發霉的泡芙導致上吐下瀉，此外，又有1名離職員工指控被積欠6月份工資。針對食安部分，台中市政府食安處今日上午前往總店稽查，未發現原物料、成品發霉，但查出2缺失，已要求業者限期改善；對於相關指控，旅禾泡芙之家上午也出面說明。

▲多次榮獲台中市十大伴手禮的旅禾泡芙之家傳出食安事件。（圖／記者白珈陽攝）

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有離職員工爆料指出，6月初有消費者到旅禾之家台北快閃店購買冷凍泡芙，2天後將泡芙拿回門市，指稱泡芙內餡已經發霉，小孩吃了後上吐下瀉。該名員工還說，他5月間到台北快閃店應徵上班，6月底離職，但到了7月發薪日薪水卻未到帳。

▲離職員工爆料，有消費者買到內餡發霉的泡芙。（圖／民眾提供）



旅禾泡芙之家曾姓開發部經理表示，台北快閃店是由加盟主成立，但該店加盟主積欠總部3到5月共2個月的貨款，總部於終止合作關係，未繼續出貨給加盟主，加盟主6月間出售的商品，可能是庫存商品。

經理說，所有加盟主的商品都是由總公司配送，由於泡芙需要冷凍，若配送過程或加盟主保存不當，可能造成失溫，對於消費者所稱的泡芙發霉情形，其原因還要再釐清，目前也積極聯繫該名消費者，但聯繫不上，將會持續追蹤處理。

至於勞資糾紛部分，經理說，當總部得知有加盟店的員工遭積欠薪資後，立即介入處理，目前已協助該名員工的薪資發放，約1萬多元薪資已交付給員工。

▲旅禾泡芙之家曾姓經理受訪。（圖／記者白珈陽攝）



台中市食安處表示，接獲通知後，立即派員前往製造場所稽查，經查業者6月有接獲民眾反應產品發霉情事，將加強員工教育訓練及食品生產製程品質、運輸、溫度等衛生管控事宜。

食安處說明，現場隨機抽查泡芙類產品及其原料，皆未發現發霉情事，但製造場所稽查結果有作業區環境未保持清潔、產品未離地放置等缺失，已責令業者限期改善，後續將無預警前往複查，如複查結果仍不合格，將依法裁處6萬元以上2億元以下罰鍰。